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Erzurum ve Kars'ta Baharın Keyfi Kayakla Çıkarılıyor

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Erzurum ve Kars'ta etkili olan yoğun karın ardından Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezlerinde ziyaretçiler, baharda kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan Palandöken Kayak Merkezi, teknik altyapısı, lüks otelleri, uluslararası standartlardaki pistleriyle öne çıkıyor.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası pistlerdeki kar kalitesini yenileyen merkez, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve doğa manzarasıyla da kayakseverlerin tercihleri arasında yer aldı.

Kar kalınlığının 209 santimetre ölçüldüğü merkeze gelen ziyaretçiler, kar yağışı altında kızakla kaydı, kayak ve snowboard yaptı.

Yoğun kar nedeniyle kentte nisan ayında da kayak yapılabilmesi planlanıyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi

Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde de ilkbaharda etkili olan yoğun kar yağışıyla hareketlilik yaşanıyor.

Sarıçam ormanları arasında bulunan 2 bin 634 rakımlı merkezde, ilkbaharda etkili olan karla kayakseverler de kayağın keyfini yaşıyor.

Hafta sonunu da fırsat bilenler sarıçam ormanları arasında kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden, çevre il ve ilçelerden gelen kayakçılar kar yağışı altında kayak ve snowboard yapıyor. Yoğun kardan dolayı kayak keyfinin nisan ortalarına uzaması bekleniyor.

Kayak eğitmeni Mehmet Enis, AA muhabirine, baharda güzel bir kar yağışı olduğunu belirterek, herkesi Sarıkamış'a kayağa beklediklerini söyledi.

İstanbul'dan gelen Mert Şen de kar yağışı altında kayağın keyfi yaşadıklarını belirterek, "Arkadaşım buralı onla beraber geldik, bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Gayet güzel bayramda gelmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

İlkbaharda kayak keyfi yaşadıklarını anlatan Barış Müken, "Bahar havasında öyle bereketli güzel bir hava var ki bize sık sık gelmemizi öneriyor sanki. Herkese tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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