Erzurum ve Ağrı'da güvenlik güçlerinden öğretmenlere sürpriz ziyaret

Erzurum ve Ağrı'da jandarma ekipleri, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere okullarında sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Erzurum ve Ağrı'da jandarma ekipleri, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere okullarında sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Aşkale, Hınıs, Pasinler ile Karaçoban ilçelerindeki kırsal mahallelerde görev yapan öğretmenleri ziyaret etti.

Güvenlik güçleri, öğretmenlere Vali Mustafa Çiftçi ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz'ün selamlarını ileterek günlerini kutladı, çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Ağrı'da da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit Battal Köse ve İsmet Paliğa'nın kentte öğretmen olarak görev yapan çocukları Fatih Köse ile Ayşe Paliğa'yı ziyaret etti.

Ekipler, şehit çocukları olan Fatih ile Ayşe öğretmenin gününü kutlayıp çiçek ve hediye takdim etti.