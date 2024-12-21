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Erzurum Palandöken'de Judo Milli Takımı'nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1 ölü, 5 yaralı

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Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'nın tırmanışı esnasında çığ düştü. Kar kütlesi altında kalan 16 yaşındaki sporcu hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı, Sultan Sekisi bölgesine tırmanırken çığ düştü. 15 kişilik Judo Milli Takımı'ndan bazı sporcular kar kütlesinin altına aldı.

Erzurum Palandöken'de Judo Milli Takımı'nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1 ölü, 3 yaralı

16 YAŞINDAKİ MİLLİ SPORCU HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Faciada kar kütlesinin altında kalan sporculardan Emre Yazgan (16) hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Erzurum Palandöken'de Judo Milli Takımı'nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1 ölü, 5 yaralı

ERZURUM VALİSİ: KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKMIŞLAR

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Sabah 10 sularında 15 kişilik bir sporcu ekibi doğa yürüyüşüne çıkıyor ama çığ altında kalıyorlar. Emre Yazgan 16 yaşında, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk çıktığında nefes alıyormuş ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamış. 3 yaralımız var, kendi imkanları ile çıkmışlar."

Erzurum Palandöken'de Judo Milli Takımı'nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1 ölü, 3 yaralı

SEKMEN: SORUMLULUK ALANIMIZIN DIŞINDA GERÇEKLEŞMİŞ

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz belediye olarak kendi sorumluluk alanlarımızda önlemlerimizi alıyoruz. Her sabah çığ bombaları patlatıyoruz. Bu olay maalesef bizim sorumluluk alanımızın dışında gerçekleşmiş. Çığ riski şu an yok." ifadelerini kullandı.

KARSLI: 2 METRE ÇIĞ ALTINDAN ÖLÜ OLARAK ÇIKARILDI

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı da yaptığı açıklamada, "Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. Bir kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından maalesef ölü olarak çıkarıldı. İlk anda muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar oluşmuş." dedi. Ayrıca Karslı, hayatını kaybeden sporcunun ikizinin olduğunu sözlerine ekledi.

Erzurum Palandöken'de Judo Milli Takımı'nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1 ölü, 3 yaralı

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Çalışmalar devam ederken bölgede ikinci bir çığ riskine karşı güvenlik tedbirleri de alındı. Kayak merkezindeki tesisler ve pistlerde bulunan vatandaşlar ise güvenli bölgelere yönlendirildi.

BAKAN BAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, yaşanan faciada hayatını kaybeden sporcuya başsağlığı diledi. Bakan Bak, "Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Genç sporcumuzun ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Erzurum Palandöken'de Judo Milli Takımı'nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1 ölü, 5 yaralı

BAKAN TEKİN'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin faciaya ilişkin, "Erzurum Palandöken Dağı'nda pist dışında meydana gelen çığ düşmesi sonucu yaşamını kaybeden millî sporcumuz Emre Yazgan'a yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah milletimizi her türlü afetten korusun inşallah." dedi.

Erzurum Palandöken'de Judo Milli Takımı'nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1 ölü, 5 yaralı
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSmgoll Sim:

Şu dağa tırmanmak kadar boş bir iş olamaz hayatta. Üstelik bu kar kalınlığın da. Sonra mahsur kaldık yardım edin. Nedir burada ki amaç sadece kendini avutmak. Yine de Allah rahmet etsin.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Erzurumlu potansiyel akp seçmeni elenmiş oldu

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Haber Yorumlarıcabbar ağırbasar:

Allah rahmet eylesin de... Ne işiniz vardı kardeşim Allah'ın dağında kış günü? Git Antalya tarafında yap spor etkinliğini sıcak sıcak. ısıtmalı havuzlara gir, yüz, eğlen...

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Haber YorumlarıAkıncı:

Bence antörünürün suçu. Beyinsiz bence. Kaçıncı aydayız 12 ci ARALIK ve KIŞ ZAMANI. ANNE BABA NASIL İZİN VERMİŞ.

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Haber Yorumlarısefa KURAL:

Judo takımının ne işi var dağ başında, Zirve dağ başı değilki, Allah rahmet eylesin,Allah sanırlar versin

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Allah Rahmet Eylesin..TC Ciftligi Sinirlari Icinde Olmus Ama Devleti Olusturan Ilgili Departmanligin Gorevlisi Hic Bir STANDARDIZASYON Olusturmamis, Alayi At Hirsizi..Gorevini Yapmayan Gorevlileri de Siz Seciyorsunuz..Kime Gitsin Millet, Kimin Gorev Alani ?. Japonya mi, Rusya mi ?

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