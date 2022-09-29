Erzurum gündem haberleri... Erzurum'da çiftçilere buğday, arpa ve tritikale tohumu dağıtıldı

Erzurum'un Tekman ilçesinde, çiftçilere buğday, arpa ve tritikale tohumu dağıtıldı.

Tekman Belediyesi Kültür Merkezinde Valilik ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında "Tohum Dağıtım Programı" düzelendi.

Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, hayvancılığın önemli girdisinin yem olduğuna işaret etti.

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara bu konuda destek verdiklerini ifade eden Memiş, "Bu tahıl tohumlarını tarlanıza ekeceksiniz, biçeceksiniz, kendiniz üretip yeme para vermeyeceksiniz. Erzurum'da 10 binin üzerinde çiftçiye dağıtım yaptık. Her sene bunu artırarak devam ediyoruz. Civar illerde ve ilin tamamında dağıtılan tohumu biz sadece Tekman'da dağıtıyoruz. Son 2-3 yılda bin tonun üzerine çıktık, hedefimiz her yıl bunu verebilmek." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise köylere su, kanalizasyon, su deposu yapımlarının devam ettiğini anlattı.

İlçeye doğal gaz hattı döşendiğini anımsatan Sekmen, şöyle konuştu:

"Bu terör örgütü, 'Biz Kürtlerden yanayız' demesine rağmen oradaki Kürt aşiretlerini evlerinden, yurtlarından eden bir örgüt. 4 ilçemizde bir termik santral yapıyorduk. Müteahhit getirdik, ruhsatını aldık kömürünü çıkartarak termik santral kuracaktı. 2 bin Tekmanlı, Karayazılı, Karaçobanlı ve Hınıslı evladımız çalışacaktı. Bu terör örgütü müteahhidin elemanını kaçırdı ve fidye istedi. Adam korktu ve 'bu şartlarda hizmet yapamam' dedi. Kardeşlerimizin uyanması lazım. Devlet daha çok hizmet getirecek ve devletin yanından ayrılmamamız lazım, yoksa hepimizi perişan ederler."

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar da bugün dünyada ve Türkiye'de en çok konuşulan ve gündemde olan sektörün tarım olduğuna dikkati çekti.

Özellikle salgın ve savaş ile tarımsal üretimin öneminin ön plana çıktığını aktaran Akar, şunları kaydetti:

"Bizlerin de ülke olarak bu sektörde en iyi şekilde ve güçlü olma zorunluluğumuz var. Erzurum için tarım vazgeçilmez bir sektördür. Bu Tekman için biraz daha ön planda. Sektörde yaşayan insan Erzurum'da yüzde 45 civarı iken Tekman'da bu yüzde 80 civarında. Dolayısıyla bizim için çok önemli ve vazgeçilmez bir sektör. Erzurum, yaklaşık 870 bin büyükbaş ve bir milyonu aşan küçükbaş hayvan, 480 bin işlenen tarım arazisi ve 16 milyon dekar mera alanıyla çok önemli bir tarımsal potansiyele sahiptir. Son 4 yılda 60 milyon değerinde 95 proje uygulandı. Bu kapsamda bin 450 ton yem bitkisi ve 2 bin 600 ton buğday, 100 bin meyve fidanı ve 4 bin 80 sıvat dağıtımı yaptık."

Konuşmaların ardından protokol tarafından çiftçilere buğday, arpa ve tritikale tohumu dağıtıldı.

Programa, Tekman Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin ve çiftçiler katıldı.