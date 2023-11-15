Erzurum'da yaralı bulunan çakal tedavi edildikten sonra doğaya salındı

Erzurum'da yaralı bulunan çakal, Kars'taki 2 aylık tedavisi sonrasında doğaya salındı.

Oltu ilçesinde kırsal alanda yaklaşık 2 ay önce yaralı halde çakal gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Oltu Şefliğine bildirdi.

DKMP ekiplerince koruma altına alınan ve veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından muayene edilen hayvanın kalçasında kırıklar tespit edildi.

Çakal, ilk müdahale ve bakımın ardından tedavi edilmek üzere Kars Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan hayvan, Erzurum'da DKMP ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.