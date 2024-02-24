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Erzurum'da Sağlık Çalışanları İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

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Erzurum'da görevli hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi. Kent merkezindeki tarihi Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen hekimler ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü. Bazı sağlıkçıların çocuklarıyla katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Erzurum'da görevli hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki tarihi Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen hekimler ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Bazı sağlıkçıların çocuklarıyla katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Gruptakiler adına basın açıklamasını yapan Erzurum Şehir Hastanesi sağlık teknikerlerinden Hayati Yaşar İlbaş, terör devleti İsrail'in yıllardır sürdürdüğü işgal politikasını 7 Ekim'den bu yana şiddetini arttırarak devam ettirdiğini söyledi.

İsrail saldırılarında 30 hastane ve 53 sağlık merkezinin hizmet dışı bırakıldığını vurgulayan İlbaş, "Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne sığınan sivilleri kuşatma altına alan işgal birlikleri hastaneyi zorla tahliye ediyor. Yine de meslektaşlarımız ve sağlık çalışanları elektriksiz, susuz, oksijensiz ve ilaçsız şartlarda tedavi vermek için destansı biçimde mücadele ediyor." dedi.

"İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz"

Sağlık çalışanları olarak Filistinlilerin yararına olacak bütün adımları desteklediklerini ifade eden İlbaş, şöyle konuştu:

"15. haftasında toplandığımız sessiz yürüyüşümüzde, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından ayrılmayan Gazzeli meslektaşlarımızı tekrar selamlıyoruz. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına 'Sessiz Yürüyüş' kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız."

Kaynak: AA / Güncel

Yakutiye Filistin Erzurum İsrail Gazze Sağlık Güncel Haberler

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