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Erzurum'da Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

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Erzurum'da görev yapan sağlık çalışanları, kar yağışı altında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sesiz yürüyüş"lerini 19. haftasında devam ettirdi.

Tarihi Lalapaşa Camisi önünde toplanan grup, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlarla yoğun kar yağışı altında Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Küçük çocukların da katıldığı yürüyüşte, bazı hekimler kan izlerinin bulunduğu beyaz önlük giydi.

Gruptakiler adına açıklamayı okuyan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Kübra Göğebakan, sağlıkçılar olarak her hafta gerçekleştirdikleri protestonun devamlılığı konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Eylemdeki amacın insanlara yapılabilecekleri hatırlatmak olduğunu belirten Göğebakan, "Hangi dine, ırka ve siyasi görüşe sahip olursak olalım, insan olmanın gereğini yaparak soykırımın karşısında yerimizi alalım." dedi.

"Kudüs bizim dua ve hayallerimizde değilmiş"

İnsanların Filistin için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini vurgulayan Göğebakan, şunları kaydetti:

"İman sahipleri olarak dua ile silahlanmalıyız. Peygamber efendimiz de duanın müminin silahı olduğunu söylüyor. Yıllardır kutsal topraklarımızla hemhal olmayışımızın 75 yıldır Filistinlilerin yaşadıklarını görmezden gelişimizin cezasını çektiğimiz son 169 günde anladık ki Kudüs bizim dua ve hayallerimizde değilmiş. Filistin için yeterince dertlenmemişiz. Aynı pişmanlığı zulüm altındaki diğer Müslümanlar için yaşamamamız adına onlara da dua etmeliyiz. Adını sayamadığım birçok coğrafyadaki masum ve mazlum Müslümanları unutmamalıyız."

Kaynak: AA / Güncel

Yakutiye Filistin Erzurum İsrail Gazze Uluslararası İlişkiler Sağlık Güncel Haberler

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