Erzurum'da Narkotik Operasyonunda 438 Gram Afyon Sakızı Ele Geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, İran'dan ülkemize giriş yapan bir yolcu otobüsünde 63 parça halinde toplamda 438,12 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 63 parça halinde 438,12 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi, " Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce narkotik madde ile mücadele kapsamında batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik 20.07.2023 tarihinde Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde İran'dan ülkemize giriş yapan yolcu otobüsü durdurulmuş, otobüs içerisinde bulunan yabancı uyruklu şahsın yapılan üst aramasında meyve suyu kutusuna gizlenmiş vaziyette 36 parça halinde toplamda 245,43 gram Afyon Sakızı, yapılan iç beden muayenesinde mide ve bağırsak kısımlarında uyuşturucu madde olduğu tespit edilerek 27 parça halinde 192,69 gram Afyon Sakızı çıkarılmış, şahıstan toplamda 63 parça halinde 438,12 gram Afyon Sakızı ele geçirilmiş, otobüste bulunan Morteza Cheshm B. isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir." - ERZURUM