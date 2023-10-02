Erzurum'da İran uyruklu şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, İran uyruklu bir şahıs yuttuğu 78 kapsül uyuşturucuyla yakalandı. Şahsın mide ve bağırsak kısmında toplamda 603,35 gr Afyon Sakızı ve 111,35 gr Metamfetamin ele geçirildi. Tutuklanan şahıs adli mercilere sevk edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İran uyruklu şahıs yuttuğu 78 kapsül uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin madde ticareti ve nakline yönelik yapılan çalışmalar sonucunda durumundan şüphelenilerek yakalanan ve uyuşturucu maddeleri yutarak nakletmeye çalışan İran uyruklu F.S. (30) yapılan iç beden muayeneleri sonucunda mide ve bağırsak kısmında 78 kapsül halinde 603,35 gr Afyon Sakızı ve 17 kapsül halinde 111,35 gr Metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, kullanımı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - ERZURUM