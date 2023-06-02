Erzurum'da İki Otobüs Çarpıştı, 15 Yolcu Hafif Yaralandı

ERZURUM'da, şehiriçi yolcu taşıyan iki otobüsün çarpıştığı kazada 15 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Şıh Köyü Caddesinde meydana geldi. Yusuf Öztürk yönetimindeki 25 H 0074 plakalı halk otobüsüne, ara yoldan çıkan minibüse çarpmamak için sürücüsünün fren yapması sonucu arkasından gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait Ayhan Çiftçi'nin kullandığı 25 DM 201 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Kazanın etkisiyle halk otobüsünün arka camı ile belediyeye ait otobüsün ön camı kırıldı. Çarpışmanın etkisiyle hafif yaralanan 15 kişi ise ambulanslarla Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle Şıh Köyü Caddesinde bir süre ulaşım aksadı. Trafik ekiplerinin incelemesi sonrası cadde yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)