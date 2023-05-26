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Erzurum'da Depremzedeler İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi

Erzurum'da Depremzedeler İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi

Güncel Haberler

Erzurum'un Aşkale ilçesinde depremzedeler için hayır çarşısı düzenlendi. Aşkale Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi öğrencileri tarafından düzenlenen organizasyonda öğrencilerin kendi el emeği göz nuru ürünleri satışa çıkarıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde depremzedeler için hayır çarşısı düzenlendi.

Aşkale Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi öğrencileri 6 Şubat'ta ülkemizde büyük bir yıkıma sebep olan Deprem afetzedeleri için destek organizasyonu planladı.

Okul içinde düzenlenen programda öğrenciler tamamı ile kendi yaptıkları ürünleri sergide satışa çıkardı. Hafta sonuna kadar devam edecek organizasyon vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Öğrencilerin bir birinde güzel ve değerli kendi el emeği göz nuru ürünler kısa sürede satın alınmaya başlandı. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Lisesi Nene Hatun Erzurum Güncel Haberler

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