Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da cip ve otomobil çarpışması: 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında cip ve otomobil çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde cip ve otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.A.'nın (57) kullandığı 06 FA 262 plakalı cip, Erzurum-Tortum kara yolu Dumlu Mahallesi mevkisinde karşı şeritten gelen Ö.C. (41) idaresindeki 55 H 0244 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücülerden ağır yaralanan S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Şehir Hastanesi Yakutiye Erzurum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çalışan emekliler ne zaman ikramiye alacak? TARİH BELLİ OLDU Fred Galatasaray maçında oynayacak mı, cezalı mı? Galatasaray - Karagümrük maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Karagümrük maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası yarın faiz artıracak mı? (TAHMİNLER) Merkez Bankası faizi yükseltecek mi, faiz artacak mı? Merkez Bankası faiz kararı tahminleri! 21 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Kayserispor - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Fred kırmızı kart mı gördü, kaç maç yok? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Bursa su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title