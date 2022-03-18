Son dakika haberi | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Doğu Anadolu'daki 7 ilde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum'da Karskapı Şehitliği'ndeki törende, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Akgül, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Askerlerin saygı atışı yapması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler şiir okudu.

Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından şehitliğe karanfil bırakan Memiş ve beraberindekiler, ziyaret ettiği polis şehitliğine de karanfil bırakıp dua etti.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan üsteğmen Soner Altıntel, şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini ifade ederek 107 yıl önce bugün şanlı ordunun dünyaya Çanakkale'nin geçilemez olduğunu gösterdiğini, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen Çanakkale Deniz Zaferi'nde destansı mücadele verildiğini anlattı.

Dernek Başkanı Akgül de kahraman şehitleri rahmetle andıklarını belirterek "Asil Türk milletinin fertleri olarak şehit ve gazilerin emanet ettiği vatan topraklarında dün vardık, bugün varız, yarın da var olmaya devam edeceğiz." dedi.

Zalimin en büyük korkusu, mazlumun umudu olan güvenlik güçleri ve şanlı ordunun tarih sahnesine çıktığından bu yana dün olduğu gibi bugün de yurt içi ve yurt dışında güvenliği sağlama ve barışa destek verme noktasında tarih yazdığını vurgulayan Akgül, şöyle devam etti:

"Biz ordusu olan millet değil, bizzat kendisi ordu olan milletiz. Bizi biz yapan kısıtlı imkanlarla Çanakkale'yi geçilmez yapan bu ruh ve adanmışlıktır. Türk devleti bölgede ve dünyada barış ve güvenin sembolü olmaya devam etmektedir. Söz konusu Türk'ün vatanı ve bağımsızlığı olduğunda bizim için yedi düvel sekiz olsa fark etmez."

Kentteki programlar kapsamında, şehit ve gaziler adına Lalapaşa Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Şehit Murat Ellik İlkokulu öğrencileri de polis şehitliğini ziyaret edip dua etti.

Törene, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, adli ve askeri erkan, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Erzincan

Erzincan'da Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören, Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Belediye Başkan Vekili Erkan Polat ile Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin'in anıta çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışının yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Makas, törendeki konuşmasında vatanını, milletini, milli ve manevi değerlerini korumak için canını seve seve feda eden şehitlerin manevi huzurunda olduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Üzerinde birlik ve beraberlik içinde yaşadığımız bu kutsal toprakları bizlere vatan yapmak için ezelden beridir hür yaşamış aziz milletimizin ilelebet hür yaşaması, ay yıldızlı şanlı bayrağımızın sonsuza kadar özgürce dalgalanması için canlarınızı feda ettiniz. Vatan ve millet için yaptığınız fedakarlık, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar değerlidir. Düşmana karşı göğsünüzü siper ederek koruduğunuz bu kutsal emanetleri bizler de sonsuza kadar koruyacağız ve yaşatacağız."

Makas ve beraberindekiler konuşmanın ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kars

Kars'ta Garnizon Şehitliği'ndeki tören, Vali Türker Öksüz ve 14. Mekanize Piyade Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç'un anıta çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı. Ardından Vali Öksüz ve beraberindekiler, şehitlikteki müzeyi gezip şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Öksüz, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek "Anadolu'nun sonsuza kadar Türk vatanı olmasını sağlayan destansı zaferin kahramanları olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türk vatanının ve milletinin ebedi varlığı ile devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum." dedi.

Kağızman ilçesinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ardahan

Ardahan'da Halil Efendi Mahallesi'ndeki şehitlikte gerçekleştirilen törende Vali Hüseyin Öner, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Abdürrahim Namtı, Belediye Başkan Vekili Mustafa Badem ve Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Öner ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfiller bıraktıktan sonra "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 tarihindeki Osmanlı-Rus savaşında şehit edilenler için aynı mahallede yaptırılan Yanık Cami Anıtı ziyaret ederek şehitler için dualar okudu.

Törende gazilerle bir süre sohbet eden Vali Öner, daha sonra beraberindekilerle Kongre Caddesi'ndeki Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Tunceli

Tunceli'de de Valilik bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programa, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Ağrı

Ağrı'da, Abide Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, Hava Şehitleri Anıtı'na karanfil bırakılıp dua edildi.

Törenin ardından Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, öğrenciler çeşitli şiirler okuyup türküler seslendirdi.

Programda, piyes oynandı, ardından çeşitli alanlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Program, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce resim sergisinin ziyaret edilmesiyle ve katılımcılara hoşaf ikram edilmesiyle sona erdi.

Programa Vali Osman Varol, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, Belediye Başkan Vekili Mustafa Reşit Acarbay, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Iğdır

Iğdır'da, belediye binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmayla başlayan programda, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Ardından Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, protokol üyeleri, öğrenciler ve ilgililerin de aralarında bulunduğu katılımcılar Atatürk Caddesi'nden Mehmet Çavuş Anıtı'na kadar yürüdü.

Burada askerler tarafından saygı atışı yapıldı, şehitler için anıta karanfil bırakıldı.

Kültür Merkezi Konferans Salonunda devam eden programda, "Çanakkale" konulu oratoryo gösterisi düzenlendi, şiirler okundu ve Çanakkale konulu çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi.