Erzurum'da beton pompası kaza: Yaya ve araç sürücüsü hayatını kaybetti

Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen kazada, beton pompası bir yaya ile araç sürücüsüne çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ise hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı.