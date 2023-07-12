Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

ERZİNCAN Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve ailesiyle birlikte Isparta'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru İlkay Niyazi Çalışkan'ın (35) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İlkay Niyazi Çalışkan, tayininin çıktığı Isparta'daki işlerini halletmek için 6 Temmuz'da eşi ve 2 çocuğu ile yola çıktı. Sivas'ın İmranlı ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, Çalışkan, eşi ve 2 çocuğu yaralanarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Çalışkan, dün akşam 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Eşi Dilek Çalışkan'ın tedavisinin devam ettiği, çocuklarının ise taburcu edildiği belirtildi.