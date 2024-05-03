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Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

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Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, sulama kanalına devrildi ve 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Cihan A. (20) idaresindeki, tarım işçilerini taşıyan 38 BZ 042 plakalı minibüs, Erzincan-Çağlayan kara yolu Değirmenli köyü mevkisinde sulama kanalına devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve minibüsteki M.A. (18), B.A. (12), M.B. (25), G.B. (7) ve Y.B. (4), çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Binali Yıldırım Erzincan Jandarma İtfaiye Çocuk AFAD Yaşam Güncel Haberler

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