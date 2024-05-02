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Erzin'de 1 Milyon 670 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Hatay'ın Erzin ilçesinde bir araçta yapılan aramada 1 milyon 670 bin makaron ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir araçta 1 milyon 670 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi otogar önünde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1 milyon 670 bin makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Makaron Hatay Erzin Güvenlik Suç Operasyon Güncel Haberler

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