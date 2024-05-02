Erzin'de 1 Milyon 670 Bin Makaron Ele Geçirildi
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir araçta yapılan aramada 1 milyon 670 bin makaron ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir araçta 1 milyon 670 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi otogar önünde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1 milyon 670 bin makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.