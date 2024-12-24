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Baba ve oğul Trump gözünü Grönland'a dikti, Danimarka alarma geçti

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Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, babasını Amazon'dan Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı satın alırken gösteren bir paylaşımda bulundu. Bu durum sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Donald Trump'ın da "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" sözleri üzerine Danimarka alarma geçti. Ülkede savunma harcamalarının artırılması planlandığı açıklandı.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'ın, babasını alışveriş sitesi Amazon üzerinden Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı "satın alırken" gösteren paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.

Eric'in X hesabındaki "Resmen geri döndük!" açıklamasıyla paylaştığı ve üzerinde oynanmış görselde, babasının Amazon'da alışveriş yaparken sepetine Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı eklediği tasvir ediliyor. Trump'ın bu paylaşımı sosyal medyada bazı kullanıcıların da tepkisini çekti.

Eric Trump da paylaştı! Bir ülke alarma geçti

TRUMP, DÜNYAYI ŞAŞIRTTI

Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi gerektiğini ve Orta Doğu'da barış istediğini söylemesinin ardından yaptıkları dünyayı şaşırttı. ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

DANİMARKA ALARMA GEÇTİ

Trump'ın açıklamalarının ardından gözler Danimarka'ya çevrildi. Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen yeni savunma paketi açıkladı. Uzun yıllar boyunca Kuzey Kutbu'na yeterince yatırım yapmadıklarını kaydeden Poulsen, bölgede "daha güçlü bir varlık" sergilemeyi hedeflediklerini belirtti. Poulsen, Grönland için hazırlanan paket kapsamında bölgeye iki devriye gemisi, iki uzun menzilli insansız hava aracı ve kızaklı köpekler sevk edileceği bilgisini paylaştı. Trump'ın, "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" yönündeki açıklamalarına atıfta bulunan Poulsen, yeni savunma paketinin zamanlamasını "kaderin ironisi" olarak nitelendirdi.

"BİZ SATILIK DEĞİLİZ"

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, yaptığı yazılı açıklamada Grönland'ın "satılık olmadığını" vurgulayarak, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Baba ve oğul Trump gözünü Grönland'a dikti, Danimarka alarma geçti
Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarısafir:

ha birazda yanı başınızdaki ülkelerle uğraşın ortadoğu nefes alsın artık

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Trump Abi, Sen Oralari Al, Basimizdakini de Alip Oralarda Bir Gorev Ver..Hava Parasi Falan da Istemiyoruz..Hatta 7 Sulalesini de Al..Yemelerini-Icmelerini Bizler Halk Olarak Karsilariz Gene, Yeter ki Buralara Gelmesinler Bir Daha..

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Haber YorumlarıKralçıplak:

Ellemeyin yesinler birbirlerini

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Demokrasiyi batı da tatsın biraz ! Penguenler örgüt kurmuş ABD müdahale etsin

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Haber YorumlarıMülayim:

vay aç gözlü vay:))

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Haber YorumlarıAbdullah Atik:

Allah gözünüzü doyursun ,iki günlük dünya bırakın hırsları insanlar rahat yaşasın ,insanlığa faydalı olun..

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Birbirinizi yiyin

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Haber YorumlarıCan:

Danimarka sen Amerika’yamı kafa tutacaksın. Hey yavrum heyyyy. Dünya ne garip bir yer oldu .

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Dünyayı malı sayanlara allah bir bela gönderir bu deli allahın gonderdiği beladır dünya savaşı çikaracak

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Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

hİTler gibi dünyaya sahip olmaya çalışacak bir manyak doğuyor..!

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