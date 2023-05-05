Erdoğan: "Yüreği Burkulmuş, Hangi Sebepten Olursa Olsun Kalbi Kırılmış Kim Varsa Helallik İsteyecek, Mutlaka Onların da Gönlünü Kazanacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da; “Yüreği burkulmuş, hangi sebepten olursa olsun kalbi kırılmış kim varsa helallik isteyecek, mutlaka onların da gönlünü kazanacağız. 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlatacak, bu kardeşiniz ve Cumhur İttifakı için desteğini talep edeceğiz.” dedi. Erdoğan ayrıca, “Tabii ‘Petrol bulduk’ deyince birileri hemen kalitesini soruyor. Ben de onlara diyorum ki, ‘Petrolümüz Erzurum dut pekmezi kıvamında.’ Nasıl? Bayılırım Erzurum’un dut pekmezine. Yani kalitesiyle en üst standartta” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da; "Yüreği burkulmuş, hangi sebepten olursa olsun kalbi kırılmış kim varsa helallik isteyecek, mutlaka onların da gönlünü kazanacağız. 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlatacak, bu kardeşiniz ve Cumhur İttifakı için desteğini talep edeceğiz." dedi. Erdoğan ayrıca, "Tabii 'Petrol bulduk' deyince birileri hemen kalitesini soruyor. Ben de onlara diyorum ki, 'Petrolümüz Erzurum dut pekmezi kıvamında.' Nasıl? Bayılırım Erzurum'un dut pekmezine. Yani kalitesiyle en üst standartta" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Erzurum'da miting yaptı. Mitinge HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"MİLLETİ TEHDİT EDEN YABANCI DERGİLER DIŞINDA KİMSE KARALAR BAĞLAMAYACAK"

"Biz Erzurum'u çok seviyoruz. Şu ihtişam sevilmez mi? 14 Mayıs akşamı balkondan sizlere sesleniyoruz.

Erzurum bugün bir rekor kırdı. Şu anda yoldan, havalimanından buraya gelene kadar rakam 130 bin. 130 bin. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Rabbime hamdediyorum. ya Rab, bana bu Dadaşları yoldaş ettin, sana hamdolsun.

14 Mayıs günü sandıktan bir kez daha zaferle çıkacağız. Öyle bir zafer olacak ki Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Bu Kandil'deki terör baronlarını uzantısı olan malum HDP'yi artık Erzurum'da siliyor muyuz? Siliyor muyuz? Değerli kardeşlerim, Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Türkiye'ye kefen biçenler dışında kimse boynunu bükmeyecek. Kan ve kaos tüccarları dışında kimse feryat etmeyecek. İşte şimdi Van'dan geliyorum. Van'da da muhteşem bir katılım vardı. Siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak.

"14 MAYIS'TA AK PARTİ, CUMHUR İTTİFAKI KADAR, CHP'YE, İYİ PARTİ'YE, SAADET PARTİSİ'NE VE DİĞER YAVRUCUKLARA GÖNÜL VERMİŞ VATANDAŞLARIMIZ DA KAZANACAK"

14 Mayıs'ta Erzurum kazanacak. 14 Mayıs'ta 81 vilayetiyle tüm Türkiye kazanacak. Genciyle, yaşlısıyla, kadını, erkeğiyle 85 milyonun tamamı kazanacak. Türkler kadar Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar Aleviler de kazanacak. AK Parti, Cumhur İttifakı kadar, CHP'ye, İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne ve diğer yavrucuklara gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak. Sadece Türkiye ve 85 milyon Türk milleti sevinmeyecek. Gece yarısı bizim için ellerini semaya açan milyonlar sevinecek. Sadece Türkiye'de değil ha, yurt dışında da gözleri yaşlı elleri semada olan kardeşlerimiz de sevinecek. Seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan mahzun gönüller sevinecek. Seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil. Kıblesi Kabe olanlar sevinecek.

"YÜREĞİ BURKULMUŞ, HANGİ SEBEPTEN OLURSA OLSUN KALBİ KIRILMIŞ KİM VARSA HELALLİK İSTEYECEĞİZ"

Önümüzdeki dokuz günü en güzel şekilde değerlendirmeye var mıyız? Hiçbir anımızı, hiçbir günümüzü boşa geçirmeyeceğiz. Değerli kardeşlerim kapı kapı dolaşacağız. Ulaşılmadık kimseyi bırakmayacağız. Yüreği burkulmuş, hangi sebepten olursa olsun kalbi kırılmış kim varsa helallik isteyecek, mutlaka onların da gönlünü kazanacağız. 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlatacak, bu kardeşiniz ve Cumhur İttifakı için desteğini talep edeceğiz.

Bizden önce 80 senede yapılamayanı biz 21 yıla sığdırmayı başardık. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır. 21 yılda attığımız adımlarla bu idealimizin alt yapısını oluşturduk. Bizden önce ülkemizin yol sorunu, hastane sorunu, okul, üniversite, spor tesisi sorunları vardı. Çözdük. Bizden önce Türkiye'nin üretim sıkıntısı, dışa bağımlılık problemi vardı. Giderdik. Bizden önce turizm sadece belli mevsimlerde ve belli illerimizde yapılıyordu. Yaygınlaştırdık. Bizden önce ekonomisi IMF komiserlerince yönetilen güçsüz ve zayıf bir Türkiye gerçeği vardı. Tamamen değiştirdik.

"ONLARA DİYORUM Kİ, 'PETROLÜMÜZ ERZURUM DUT PEKMEZİ KIVAMINDA'"

Karadeniz gazının yanı sıra, Gabar'da bulduğumuz petrol ile ülkemizin enerji kaynaklarını milletimizin istifadesine sunuyoruz. 'Ortada gaz maz' yok dedikleri Karadeniz doğal gazını ülkemize getirdik, vatandaşın emrine verdik. Bu gurur milletimizle paylaşmak için de doğal gazı bir ay ücretsiz yaptık. Bir yıl boyunca da her ay 25 metreküplük kullanımını faturanızdan düşüreceğiz. Artık Erzurum'un kışı siz kardeşlerimiz için biraz daha kolay geçecek. Tekrar, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip Gabar petrolümüzü de milletimizle buluşturacağız. Tabii 'Petrol bulduk deyince birileri hemen kalitesini soruyor. Ben de onlara diyorum ki, 'Petrolümüz Erzurum dut pekmezi kıvamında.' Nasıl? Bayılırım Erzurum'un dut pekmezine. Yani kalitesiyle en üst standartta. Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımıza hem karada hem denizde devam edeceğiz.

"HINISLI KARDEŞİM BU İMANSIZLARA, BU KİTAPSIZLARA, BU EZANSIZLARA ARTIK 'HAYDİ BURADAN' DEMEYECEK Mİ?"

CHP geçen hafta Erzurum'a gelmiş. Öyle mi? 250-300 kişi gelince güvenlik gerekçesi deyip mitingi iptal etmişler, öyle mi? İP gelmiş, sadece esnaf ziyareti yapmış, 300 kişi etrafında toplanmış. En son HDP bin 500 kişiyle Hınıs'ta miting yapmış. Ben şimdi buradan Hınıs'taki kardeşlerime de sesleniyorum. Bunlardan ne bekliyorsunuz? Benim Hınıslı kardeşim imanlıdır, inançlıdır, Hınıslı kardeşim bu imansızlara, bu kitapsızlara, bu ezansızlara artık 'Haydi buradan' demeyecek mi? ya bu masanın etrafındakiler anlaşamıyorlar, her gün kavga ediyorlar. Ama iş birbirlerine makam, koltuk dağıtmaya gelince kimse bunların eline su dökemez. Şimdilik yedi cumhurbaşkanı yardımcısı var, ama bu sayı sürekli artıyor. Yakında bölücü örgütün uzantılarına da ne söz verdiklerini açıklarlar.

Başkanı olduğu belediyede iş yapmıyor ama il il dolaşarak Selo'nun avukatlığını kimseye bırakmıyor. Bir başkasına sen mütedeyyin seçimi kontrol edeceksin demişler, diğer ikisine de siz de AK Parti'den kopartabildiğinizi kadar oy kopartacaksınız diye tembihlemişler. Koalisyonun tüm pis işlerini de tüm yükünü de milliyetçi görünümlü ortağa, yani İYİ Parti'ye vermişler. En zor durumda olan bu ortak. Cami ile kilise arasında kalmış beynamaz misali gitse gidemiyor, sussa olmuyor, konuşsa yüreği yetmiyor. Kontrolü kaybetmiş bir şekilde her gün sağa sola savrulup duruyor. Ne diyelim, Allah bir an önce bu cendereden kurtulmayı nasip eylesin.

"GÜVENMEDİKLERİ, DEFOLU BİR ŞAHSI ŞİMDİ ÜLKENİN BAŞINA MUSALLAT ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Şimdiye kadar verdiği hiçbir sözün arkasında durmamış, kendi partisi dahil mağdur etmediği kimseyi bırakmamış, FETÖ'cüsünden bölücüsüne kadar herkesle iş tutmuş bay bay Kemal'i millete umut diye pazarlıyorlar. Daha bir iki ay öncesine kadar 'Kazanamaz' dedikleri, 'Aday olma' baskısı yaptıkları, güvenmedikleri, defolu bir şahsı şimdi ülkenin başına musallat etmeye çalışıyorlar. Daha kendi sorunlarını çözemiyorlar. Çıkmışlar bir de ülkenin meselelerini çözmekten bahsediyorlar.

Buradan Erzurum'a soruyorum: Rotası, çizgisi ilkesi olmayan böyle bir masadan ülkeye hayır gelir mi? Pensilvanya ile Kandil ile iş birliği yapanların bu millete faydası dokunur mu? Daha teröriste terörist diyemeyenler insanımızın malını, canını, ırzını koruyabilir mi? Alevi-Sünni diyerek, Türk-Kürt diyerek bu milleti bölenler 85 milyonu bir arada barış içinde yaşatabilir mi? Avrupa'dan aferin almak için 40 takla atanlar Türkiye'nin başını dik tutabilir mi? Değerli kardeşlerim, IMF ile otel odalarında gizli saklı pazarlık yapanlar ülkemizin ekonomisini, ihracatını, turizmini geliştirebilir mi?"