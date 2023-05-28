Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir oy oranları açıklandı
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14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir oy oranları açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'de kaç oy aldı? Detaylar haberimizde...
Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir oy oranlarını Balıkesir geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir oy oranları! Kılıçdaroğlu Balıkesir'de kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…
Açılan sandık oranına göre, Balıkesir genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,67; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 45,07; Sinan Oğan yüzde 5,59 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,68 oy aldı.
Balıkesir'de yüzde 45,07 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Balya, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Savaştepe, Sındırgı, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde üstünlük elde etti.
Balıkesir'de yüzde 48,67 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu; Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Manyas, Susurluk, Marmara ve Gömeç ilçelerinde üstünlük sağladı.
13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Balıkesir'da 49.463 oy alarak yüzde 5,59 oranına ulaştı.
14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
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