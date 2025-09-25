Erdoğan-Trump Görüşmesi... Trump: Görüşme İyi Geçerse Caatsa Yaptırımları Kalkabilir

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te bir araya geldi. Görüşmeden önce liderler gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hem Erdoğan hem de Trump, görüşmede F-16 ve F-35 konularını ele alacaklarını bildirdi. Trump, görüşme iyi geçerse "CAATSA yaptırımları kalkabilir" dedi. Erdoğan da "Heybeliada okuluyla ilgiliyse orada üzerimize ne düşerse biz onu yapmaya hazırız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın da yer alırken; ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savaş Bakanı Pete Hegseth ve ABD Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack da bulundu.

Donald Trump, görüşmeden önce bir protokol konuşması gerçekleştirdi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin, "Avrupa'nın tamamında dünyada çok saygı duyulan bir insan" dedi. Trump ayrıca, şunları söyledi:

Trump, Erdoğan': Gerçekten muazzam bir askeri bir güç inşa etti

"Gerçekten muazzam bir askeri bir güç inşa etti. Ekipmanlarımızı sık kullanıyorlar. Kendisini, Beyaz Saray'a konuk etmek çok büyük bir mutluluk. Öğle yemeği yiyeceğiz. Önemli görüşmeler yapacağız. Türkiye'yle çok fazla ticaret yapıyoruz. Buna devam edeceğiz. Ticareti daha da arttıracağız. F-16 almak istiyorlar. F-35 almak istiyorlar. Başka şeyler almak istiyorlar. Bunlarla ilgili sistemleriyle ilgili görüş alışverişi olacak.

"Brunson'ın buraya getirilmesi önemliydi"

Yine aynı zamanda ilginç ve verimli bir süre geçireceğimizi düşünüyorum. İyi bir ilişkimiz söz konusu. Brunson'ın buraya getirilmesi önemliydi ve bununla ilgili mutluluk duyduk. Bunun gerçekleşmiş olması da önemliydi."

Erdoğan: F-35, F-16 ve Halk Bankası'yla ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşeceğiz

Trump, daha sonra sözü, Erdoğan'a bıraktı. Erdoğan, görüşmenin içeriğine ilişkin şunları söyledi:

"Öncelikle bu ziyaretimizi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile iç içe olan bir dönemde gerçekleştirdiğimizden dolayı arkadaşlarımla beraber çok mutluyuz. Gerek Sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde, Türkiye-Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Kendilerinin de az önce ifade ettiği gibi gerek F-35 konusu gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası'yla ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada okuluyla ilgiliyse orada üzerimize ne düşerse biz onu yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartelemo ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağız."

Trump'tan "Rusya-Ukrayna savaşını da konuşacağız" mesajı

Trump ayrıca Türkiye ve ABD arasında "yoğun ilişkilerin söz konusu" olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hem ticaret hem de bölgesel sorunlarla ilgili olarak önemli konular söz konusu. Rusya'yla olan ticari ilişkiler çerçevesinde de Ukrayna'daki Rusya'nın ortaya koyduğu saldırganlık konusu ve binlerce insanın hayatını kaybetmesi konusu hepsi açısından bir görüş alışveriş olacak.

Birçok kişi hayatını kaybetmekte ve geçtiğimiz hafta çok sayıda insan hayatını kaybetti. İnsan hayatının büyük oranlarda, büyük sayılarda insan hayatının kaybedilmesi önemli, her iki ülke açısından da önemli ticari ilişkilerin ele alınma imkanı olacak. Önemli ürünler üretilmekte Türkiye'de. Biz onlardan, onlar da bizlerden alabilecek. İyi günler söz konusu."

"F 35 uçaklarının konusunu ele almaktayız, başarılı olacağımızı düşünüyorum"

Daha sonra iki lider, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Görüşmede hangi konuları ele alınacağı sorulması üzerine Trump, "F 35 uçaklarının konusunu ele almaktayız ilk olarak ve başarılı olacağımızı düşünüyorum. ve neyin delili olması gerektiği konusunda da açık bir şekilde iki tarafta bunu ortaya koyacak ve gerekli alımlar söz konusu olabilecektir diye inanıyorum" dedi.

Erdoğan: Birlikte el ele bölgedeki o sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile bölgedeki pek çok konuda nasıl çalışmayı planladıklarının sorulması üzerine, "Birlikte el ele bölgedeki o sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum" diye yanıtladı.

Trump: Tarifelerle ilgili de görüşeceğiz

"Tarifelerle ilgili de görüşeceklerini" bildiren Trump, görüşme iyi geçerse "CAATSA yaptırımları kalkabilir" dedi. Erdoğan'ın, Putin ve Zelenski tarafından çok saygı gördüğünü vurgulayan Trump, herkesin Erdoğan'a saygı duyduğunu, kendisinin de saygı duyduğunu söyledi.

"Suriye'deki zaferin sorumlusu Erdoğan'dı"

Trump, "Suriye'ye yaptırımları kaldırdım. (Suriye'deki) Zaferin sorumlusu Erdoğan'dı. Bu Türkiye için bir zaferdi. Erdoğan'ın isteği üzerine yaptırımları kaldırdım" dedi.

Türkiye ve ABD'nin NATO ilişkilerine yönelik Trump, Bizler iki ülke olarak NATO'ya önemli destekler ortaya koymaktayız ve NATO'ya önemli tedarikler sağlamaktayız" ifadesini kullandı.

" Orta Doğu'da önemli toplantı olacak"

Soru üzerine Erdoğan'la Gazze konusunda da görüşeceklerini bildiren Trump, "Elbette ki rehinelerin geri dönmesini istiyoruz. Burada hayatını kaybeden rehineler de oldu. Bununla ilgili üzgünüz. Hayatta kalan rehinelerin geri dönmesi gerekmekte. Orta Doğu'da önemli toplantı olacak" dedi ve şunları kaydetti:

"Herkes bu savaşın bitmesini istemekte"

"Katar ile Suudi Arabistan'la Ürdün kralıyla toplantılar gerçekleşti. Bu çerçevede benim ne istediğimi biliyorlar. İsrail'de de bu konuları ele alıyoruz. İnsanlar hayatını kaybediyor. İsrailli rehinelerin geri dönmesini istiyoruz. Amerikalı rehinelerin olması da söz konusu. Ölmüş olan 38 kişi söz konusu. Bunların da geri dönmesini istiyoruz. Herkes bu savaşın bitmesini istemekte ve bu konuda neler olacağını göreceğiz."

"NATO'da igayri safi milli hasılanın yüzde 5'i ile ilgili bir ödeme destek söz konusu olması çok önemli"

NATO'daki ikinci en büyük ordu ülke olarak Türkiye'nin hava savunması konusundaki değerlendirilmeleri sorulan Trump, şöyle konuştu:

"NATO içerisindeyiz ve gayri safi milli hasılanın yüzde 5'i ile ilgili bir ödeme destek söz konusu olması çok önemli. Bunların gerçekleştirilmesi çok önemli ve bu bizim ülkelerimiz çok önemli destek vermekte. ABD, daha önceden daha büyük oranda diğer ülkeler ile gene tedarik vermekteydi ama şu anda çok ciddi miktarda Patriot sistemleri ve diğer başka hücre sistemlerini sağlamaktayız. Ama tabii ki bunlar, trilyonlarca dolara karşılık gelmekte. Şimdi yüzde 2'den yüzde 5'e çıkarılması ülkelerin desteklerinin bunlar çok önemli. Bizim yönetimimizde gerçekleşti bunlar. Biden döneminde bunlar gerçekleşmemişti."