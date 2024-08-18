CHP Milletvekili Erdoğan Toprak: 'İktidarın CEO'lardan çare umması acizliktir'

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, " Amazon, Apple ve benzeri şirketlerin CEO'larına davet gönderen iktidar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik ilerleme ve yatırım fırsatlarını anlatacağını açıkladı. Köpeklere katliam yasası çıkartan, Instagram'ı sansürleyen, Meclis'te muhalif vekillere saldıran bir iktidarın 'emperyalist güç' dediği CEO'lardan çare umması acizliktir" dedi.

Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunu yayınladı. Toprak'ın değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

"Türk vatandaşlarına yurt dışı çıkış harcını 500 liraya yükselten iktidar, 15 yaştan küçük 50 yaştan büyük Iraklılara vizesiz giriş kararı aldı. Pek çok ülkeye sağlanan vizesiz-parasız giriş olanağına karşılık Türk vatandaşları iktidarın acizliği ve duyarsızlığıyla ülkeden çıkışta harç ödeyip hem de vize alarak ikinci sınıf insan muamelesi görüyor.

Yabancılara sağlanan vizesiz seyahat olanağına rağmen iktidarın çıkarttığı köpek katliamı yasası, Instagram yasağı, sosyal medya paylaşımlarından gözaltı ve tutuklamalar, turistik otel, lokanta ve plajlardaki fahiş fiyatlar nedeniyle şimdi tüm dünyada sosyal medya üzerinden 'Türkiye'ye gitmeyin' kampanyaları yapılıyor. Bu da iktidarın Türkiye'ye yaşattığı en büyük ayıptır.

2023 Uluslararası Göç İstatistikleri Türkiye'nin net göç veren bir ülke haline geldiğini, insani sermayede yaşanan kan kaybının ciddi riskler içerdiğini gösteriyor. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye dönüşünde sert düşüşler yaşanırken, dışarıya göç eden Türk vatandaşlarının yüzde 51'i 20-40 yaş arası ve eğitimli.

Amazon, Apple ve benzeri şirketlerin CEO'larına davet gönderen iktidar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik ilerleme ve yatırım fırsatlarını anlatacağını açıkladı. Köpeklere katliam yasası çıkartan, Instagram'ı sansürleyen, Meclis'te muhalif vekillere saldıran bir iktidarın 'emperyalist güç' dediği CEO'lardan çare umması acizliktir.

Merkez Bankası Başkanı'nın 8 Ağustos'ta açıkladığı 2023-III Enflasyon Raporu'nda yüzde 38 oranındaki yıl sonu enflasyon hedefinin korunmasına karşılık, Merkez Bankası'nın ağustos ayı Piyasa Katılımcılar Anketi sonuçları, para piyasaları, finans sektörü, reel sektör, sanayi kesimi ve akademisyenlerden oluşan anket katılımcılarının gerek dezenflasyon söylemlerine gerekse yıl sonu hedeflerine güvenmediğini gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağustosta enflasyonda belirgin şekilde düşüş görüleceği, enflasyonla mücadele programının 10 aylık uygulama sonunda kabul gördüğünü içeren paylaşımıyla aynı gün yayınlanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi sonuçları Bakan Şimşek'in iddiasının tam aksini işaret ediyor.

İktidarın politikaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşvik belgeli yatırım verilerinde depreme yol açtı. Haziranda yüzde 43,6 düşüş yaşanan yeni yatırımlarda öngörülen istihdam ise yüzde 27,6 geriledi. İşsizlik 15 ay sonra yüzde 9,2 ile zirveye çıkarken, geniş tanımlı işsizlik yüzde 30'a, işsiz sayısı 11 milyona tırmandı.

Cari işlemler dengesi haziranda 407 milyon dolar fazla verdi. Yatırım, ara malı ve hammadde ithalatındaki azalma dış ticaret açığını düşürmesine karşılık, ihracata dönük üretimi, istihdam ve büyümeyi negatif etkiliyor.

"Elektrik, doğalgaz, köprü ve otoyollara zamlar yapan iktidar, üreticiyi cezalandırıyor"

Beyaz et, tavuk ve yumurtaya getirilen ihracat yasağına rağmen zam ve fiyat artışları devam ederken, üretimde düşüş yaşanıyor. Benzer şekilde enflasyonun altında tutulan çiğ süt fiyatları üretimde sert düşüşe neden olurken, çiğ süt üreticileri yüksek enflasyon ve maliyet artışı gerekçesiyle litre başına en az yüzde 43,6 zam talep etti. Elektriğe, doğalgaza yüzde 38, Marmaray'a, Avrasya Tüneli'ne, köprü ve otoyollara ikinci kez yüzde 40'a varan zamlar yapan iktidar, halkın temel gıdalarında enflasyonun altında tuttuğu artışlarla üreticiyi cezalandırıyor.

İsrail ile Hamas arasında Katar'ın arabuluculuğunda sürdürülen ateşkes görüşmelerine ara verildi. İkinci tur müzakerelerde ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken İsrail'i ikna etmeye çalışacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Gazze'ye gideceğini açıklaması, İsrail'in iznine bağlı olmasına karşın, Mısır'ın Refah kapısından geçiş için tavrının ne olacağı belirsizliğini koruyor.

"PKK'nın 'Irak'ta yasaklı örgüt' olarak kabul edilmesi Türkiye adına ciddi bir kazanım sayılır"

Irak hükümeti ve Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin PKK'yı 'Irak'ta yasaklı örgüt' ilan etme kararını onayladığı duyuruldu. Irak merkezi yönetimi ülkedeki iç siyasi dengeler ve Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (KIBKY) yaklaşımı ve benzeri gerekçelerle PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamıyor. Türkiye'nin talebi, Bağdat yönetiminin PKK'yı terör örgütü listesine dahil etmesi. Dolayısıyla kurulan ortak mekanizma çerçevesinde Bağdat ve Ankara'da gerçekleştirilen toplantılarda Irak yönetiminin resmi yazılı mutabakatta PKK'yı önce 'ortak tehdit' diye nitelendirmesi, son toplantıda ise 'Irak'ta yasaklı örgüt' olarak kabul edilmesi önemli bir gelişme ve Türkiye adına ciddi bir siyasi-diplomatik-askeri kazanım sayılır."