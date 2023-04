"Papatya çayı" polemiğinde 2. raunt! Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e bir tavsiye var

Türkiye seçimlere doğru giderken liderler arasında da zaman zaman atışma da yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik, "Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş" dedi.

AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A PAPATYA ÇAYI ÖNERİSİ

Akşener ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşarak Twitter'dan "papatya çayı" önerisinde bulundu. Akşener "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN AKŞENER'E YANIT

Elazığ'da Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e yanıt verdi. Erdoğan, "Biz papatya çayını ne zaman içeceğimizi çok iyi biliriz. Sana da rezene çayı öneririz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Şubat'ta kaybettiğimiz her vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbime hamd olsun o afeti yaşadığımızda burada geldiğimde ne haldeydi, ama şimdi ne hale geldi. Çok önemli adımlar attı. 3,3 milyon insanımızı TOKİ vasıtasıyla güvenli evlere taşıdık. Tabi bu işler hem vakit alıyor hem de ciddi kaynak gerektiriyor. Daha önce Elazığ başta olmak üzere çeşitli şehirlerde yaşanan felaketler, yangınlar sınırlı bir yerde gerçekleştiği için yaraları hızlı bir şekilde sarmıştık. Ancak 6 Şubat depreminde etkilediği alan ve yıkım gücü ile bize her şeyi tekrar hatırlattı. Depremler bizim hazırlıklarımızı bitirmemizi beklemiyor.

"BİR YILDA 319 BİN KONUTU TAMAMLAYACAĞIZ"

Bir yılda 319 bin konutun yapımını tamamlamayı hedefliyoruz. Elazığ'da yapacağımız 505'in temelini bugün atıyoruz. Amacımız 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ederek deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır. Aynen burada olduğu gibi. Sizin gözlerinize bakıyorum, sizler şimdiden 14 Mayıs'ı okuyorsunuz. Toplanıp dağılanlarla değil söz verip de yapanlarla beraberiz. Zemin art 3 olarak inşa edeceğimiz konutları adeta yeni mahalleler yeni ilçeler gibi tasarlıyoruz. Tarihine kültürüne sosyal ve ticari ihtiyaçlarına uygun olarak ihya ediyoruz. Bay bay Kemal senin önünde kaç konut var acaba? Senin büyükşehir belediyelerin kaç konut yaptı? İzmir'de ne yaptılar? Antalya'da ne yaptılar? Sadece laf. Biz yaptık biz.

"KANAL İSTANBUL'UN ÖNÜNÜ KESEMEYECEKSİNİZ"

Bu ülkede yapılan her işe karşı çıkmayı maharet sana bir kesim var. Kimdir bu? CHP. Meslekleri budur. Geçmişte havalimanlarından fabrikalara her konuda bu kesimin şirretçe yürüttüğü bu kampanyalara maruz kaldık. Vaktimizin bir kısmını iş yapmaya bir kısmını da mecburen önümüzü tıkamaya çalışanlarla mücadeleye ayırdık. Marmaray'da engellemeye çalıştılar, ama dinlemedik. Vurduk geçtik. Avrasya Tüneli'ni yaptık mı? Yavuz Sultan Köprüsü'nü yaptık mı? Şimdi de Kanal İstanbul'un önünü kesmeye çalışıyorlar. Bay bay Kemal kesemeyeceksin. Şehir hastanelerimizin önünü kesmek istediler. Togg ile ilgili tartışmalarda da bunu görüyoruz. Kardeşlerim sadece İstanbul'da Çam Sakura Hastanesi, Pakize Hanım hastanesi... Bunlar bile bizim zamanla yarıştığımız hastaneler olmuştur.

"BİZİM LGBT İLE İŞİMİZ YOK"

Hanımefendi senin aklın bu işlere ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz ama sana rezeneyi tavsiye ederiz. Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım. Bay bay Kemal sahra hastanesi diyor bir de baktık Adana'da çadır kurmuşlar. Onu da hastane diye yutturmaya çalışmışlar. Biz binlerce yataklı hastaneleri rekor sürelerde devreye aldık. Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan her hastaneyi de 1 yıl içinde faaliyete geçirmek için size sözümüz var. Ne söz verdiysek yerine getirmiş bir hükümet olarak bunu da yapacağız. Yapılanları inkar edecek, emperyalistlerden medet umacak kadar gözlerini hırs bürümüş olanlara rağmen başaracağız. Bay bay Kemal teröristlerle koyun koyunasın, iyi masaya oturdun. Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor. Beraber yürüyeceğiz diyorlar. Türkiye'de terör örgütlerinin en çok saldırdığı parti AK Parti'dir. Hepsini de biliyoruz hepsi de aklımızda ve kalbimizde. Her kim bu konuda AK Parti'nin ve bizim ismimizi ağzına alırsa karşısında milleti bulur, gakkoşları bulur. Onlar hayali makamlar dağıtmaya, gökkuşağı renklerine bürünmeye devam etsinler. Bizim LGBT ile işimiz yok."