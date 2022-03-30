Erdemli ve Anamur'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi - Haberler

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Erdemli ve Anamur'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi

AA - İbrahim Polat - Güncel
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Erdemli ve Anamur'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi

Mersin'in Erdemli ve Anamur ilçelerinde, "Ben Olsaydım" temasıyla bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı.

ERDEMLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ve Anamur ilçelerinde, "Ben Olsaydım" temasıyla bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı.

Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde Kaymakam Avni Kula başkanlığında düzenlenen çalıştaya, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Kula, "Ben Olsaydım" başlığıyla düzenlenen etkinlikteki konuşmasında bağımlılıkla mücadelede toplumun her kesiminin görüşlerini aldıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Tütün ve alkol bağımlılığının ele alındığı etkinlikte, yarın da uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı konuları tartışılacak.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir başkanlığında kaymakamlığın toplantı salonundaki çalıştayda, bağımlılıkla mücadele konusunda çözüm önerilerini dinlediklerini ifade ederek, etkinliğin 2 gün süreceğini kaydetti.

Etkinlikte, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli sosyal hizmet uzmanı Alparsan Karamuk ve Anamur Devlet Hastanesinde görevli Psikolog Hamit Durna, sunum yaptı.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Erdemli Belediyesi, Erdemli, Mersin, Anamur, Güncel, Haberler

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