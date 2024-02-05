Erciyes Kayak Merkezi Sömestir Tatilinde 1 Milyon 500 Bin Kişiyi Ağırladı

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatili boyunca 1 milyon 500 bin kişiyi ağırladı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, 112 kilometrelik pistleri ve 19 mekanik tesisinin yanı sıra 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatları ile yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Bölgede, yerli ve yabancı turistlerin güvenliği ise Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından sağlanıyor. Sömestir tatilini kapsayan 15 günlük süre boyunca yaklaşık 1 milyon 500 bin kişinin ziyaret ettiği Erciyes Kayak Merkezi'nde yaralanan, kaybolan, mahsur kalan, kişisel eşyalarını kaybeden kişilerin yanı sıra asayiş olayları olmak üzere toplam 850 kişiye JAK Timleri, Jandarma Asayiş Timleri ve Trafik Timlerince müdahale edildi. Pist alanında yaralanan ve mahsur kalan vatandaşlar ise jandarma ekiplerine bağlı kar motorları ile bulundukları konumdan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. (DHA)