Haberler ›› Güncel ›› Erciyes Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Erciyes Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

10 Aralık 2023 14:21 Son Güncelleme: 14:22 Abone Ol

İç Anadolu'nun en yüksek dağı olan Erciyes'te kar yağışı başladı. Tesislerin bulunduğu bölgelerde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar beyaza bürünen dağın eteklerinde fotoğraf çektirdi. Ayrıca, Erciyes'te yapay kar üretimi de devam ediyor.