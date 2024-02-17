Erciyes Dağı, Amerikan Astronomi Dergisi'nde Yer Aldı

Erciyes Dağı, Amerika'da yayın yapan ve astronomi camiasının takip ettiği Astronomy Magazine dergisinde yer aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ağustos ayında Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ ve Bilim Merkezi tarafından 2 bin 650 rakımda düzenlenen "Erciyes'te Perseid Meteor Yağmuru Unutulmaz Bir Görsel Şölen" etkinliğini takip eden derginin yazarı Daniela Mata, Erciyes'i satırlarına taşıdı.

Kadim kentin tarihi dokusundan etkilenen Mata yazısında, Kültepe Kaniş-Karum, Kayseri Arkeoloji Müzesi ve Selçuk Uygarlığı Müzesi gibi Kayseri'nin tarihi zenginliklerinden söz etti.