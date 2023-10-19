'ERCİYES-2023 TATBİKATI' SONA ERDİ

KARA Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığınca düzenlenen ve 7 ülke askerinin fiilen olmak üzere 9 ülkenin katıldığı 'Erciyes-2023' tatbikatı sona erdi.

Kayseri 1'inci Komando Tugayı tarafından yapılan 'Erciyes-2023' İncesu ilçesi Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak Atma-Atlama sahasında yapılan tatbikatın ardından sona erdi. İncesu yakınlarındaki Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'nda yapılan tatbikata Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan, Libya, İspanya, İtalya ve Özbekistan katılım sağlarken, Birleşik Krallık ve Bahreyn gözlemci bulundurdu. Tatbikatta, 652 personel, 67 araç, 354 değişik çapta ve cinste silahl kullanılırken, 5 nakliye uçağı, 2 taarruz helikopteri, 6 genel maksat helikopteri ve 2 yük helikopteri olmak üzere 17 hava aracı katıldı.Tatbikatı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 4'üncü Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, Kayseri Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, askeri yetkililer izledi.Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Erciyes 2023 Hava İndirme Tatbikatı'na katılan askerleri tebrik ederek, "Bu tatbikatın ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliği ile birlikte çalışılabilirlik yeteneklerimizi geliştirmek için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum. Konvansiyonel savaş anlayışının değiştiği, asimetrik tehditlerin arttığı, vekalet savaşlarının öne çıktığı günümüz harekat ortamında, müşterek ve birleşik harekat icra etme yeteneğine sahip olmanın önemini daha iyi anlamaktayız. Bu anlayışla ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini geliştirme gayretlerimize devam etmekteyiz. TSK olarak siz dostlarımızın da tecrübelerinden istifade etmekten memnuniyet duymaktayız. Müteakip dönemlerde de yapılacak eğitim ve tatbikatların, ülkelerimiz aramızdaki dostluk ve iş birliğinin gelişimine değerli katkılar sağlamasını ümit ediyorum" dedi.Tatbikatta senaryo gereği, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan C-130 ve C-160 nakliye uçaklarındaki paraşütçü komandolar, bölgeye indirme yaptı. Paraşütle atlayan komandolar, temsili olarak düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi. Teröristlerden arındırılan bölgedeki bir hedef Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) TB-2 ile vuruldu. Düşman bölgesine helikopterle indirilen topçu bataryaları ile de bölgedeki bazı hedefler imha edildi. Hedeflerin imha edilmesi sonra bölgenin kontrolünün ardından da AFAD ve Kızılay görevlileri, insani yardım için helikopterle alana getirildi. Tatbikat, 10 ülkenin bayrağının taşıyan askerlerin yaptığı saygı atlayışı ile sona erdi. Tatbikat sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyet sergi alanını gezerek, bilgiler aldı. (DHA)