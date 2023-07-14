Erciş'te "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde fotoğraf sergisi düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Kara Yusuf Camii'nde Cuma namazına müteakip mevlit programı düzenlendi. Program sonrası Erciş Kaymakamlığı tarafından halka lokma tatlısı ikram edildi. Daha sonra kaymakamlık önünde oluşturulan anı defterini halka açan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Kıymetli Ercişliler, çok değerli hemşehrilerim. Bugün 7. yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ilçemizde farklı etkinlikler yapmaktayız. Türkiye Yüzyılını yaşadığımız bugünleri, 15 Temmuz kahramanlarının vatan ve millet uğuruna vermiş olduğu mücadele sayesinde yaşamaktayız. Milletimiz 15 Temmuz gecesi sokaklarda tıpkı Çanakkale Savaşı'nda olduğu tüm fertleriyle tek yürek olmuş, milli iradesini darbecilere çiğnetmemiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha ebediyete uğurladığımız kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Şehitlerimizin kıymetli ailelerine Yüce Rabbimden sabır diliyorum. Gazilerimize Rabbimden sağlık, iyilik ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf sergisine Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, Başsavcı Vekili Doğan Uluçay, kurum amirleri ve yöneticiler katıldı.