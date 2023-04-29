ERBAKAN MİLLİ GÖRÜŞÜ 21 SENE SONRA YENİDEN MECLİS'E TAŞIYACAĞIZ

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partimizi yani milli görüşü tam 21 sene aradan sonra yeniden Meclis'e taşıyacağız Allah'ın izniyle. Meclis dışında bile Yeniden Refah Partisi çok büyük hayırlara vesile oldu dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde toplanan partililere seslenen Erbakan, milli görüşün ilk belediyesini 1984'te Şanlıurfa'da kazandığını, 2023'te de partisinin kentte birinci parti olacağını söyledi. Erbakan, dış güçlere karşı Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın çatısı altında seçimlere girme kararı aldıklarını belirterek şöyle konuştu

Şu 7'li masanın destekçileri kim PKK, PYD, YPG, FETÖ, LGBT lobileri, dış güçler. Bunlar, bu ülkenin, bu milletin hayrına bir şey isterler mi Eğer bunlar 7'li masayı destekliyorsa, bizim 7'li masanın karşısında Cumhur İttifakı'nda yer almamız gerekiyor demektir. Seçim barajı diye bir derdimiz de olmadan girdiğimiz bu seçimlerde Yeniden Refah Partimizi yani milli görüşü tam 21 sene aradan sonra yeniden Meclis'e taşıyacağız Allah'ın izniyle. Meclis dışında bile Yeniden Refah Partisi çok büyük hayırlara vesile oldu. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, Ayasofya'nın cami olması, LGBT konusunda duyarlı olunması, uyanık olunması, pandemi döneminde ne olduğu belli olmayan aşılardan milletimizin, yeni nesillerin korunması, bütün bu konularda Yeniden Refah Partimiz Meclis dışında olmasına rağmen çok hayırlı bir mücadeleyi gerçekleştirdik.

'7'Lİ MASA FELAKETİNDEN KORUNMAK ÖNEMLİ'

Bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nın zaferi çok önemli olduğunu belirten Erbakan, şunları söyledi

Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, 7'li masanın felaketlerinden korunmak için son derece önemli. Diğer çok önemli bir husus da Yeniden Refah Partimizin mutlaka ama mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınması. Bütün Urfa'da diyeceğiz ki en azından her evden bir tane oy istiyoruz. Bir tane oy Erdoğan'a, bir tane oy Yeniden Refah Partisi'ne istiyoruz diyeceğiz. Çünkü Yeniden Refah Partimizin Meclis'te olması, iktidarın da AK Parti'nin de faydasına olacak bir iş. Biz yapıcı muhalefet yapıyoruz, doğruya destek oluyoruz.