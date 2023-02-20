Enkazdan 10 kişiyi sağ çıkaran itfaiyecilerin müdürü: Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın

MALATYA ve Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmalarına katılıp, enkazdan 10 kişiyi sağ çıkaran Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çalışmalarını tamamlayarak kentte döndü. İtfaiye Dairesi Şube Müdürü Ali Güneş, "Allah bir daha böyle acılar kimseye yaşatmasın" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin birçok ilinden harekete geçen itfaiye ekipleri, bölgede enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber oldu. Malatya ve Adıyaman'da enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çalışmalarını tamamlayarak kentte döndü. İtfaiye Dairesi Şube Müdürü Ali Güneş, deprem bölgesinde saniyelerle yarıştıklarını ve bir kişiyi canlı çıkartabilmek için yoğun bir mücadele verdiklerini söyledi. Güneş, "Biz 25 kişilik bir ekiple gittik ama ilk gördüğümüz bir alan vardı arka sokaklarda 12 bina yıkılmıştı. Vatandaş elleriyle enkaz altından kendi yakınlarını çıkartmaya çalışıyordu. Biz onlara size yardım için geldik dediğimizde gözlerindeki ışıltı, minnet duygusu, bize sarılmaları çok duygulandırdı. Biz orada ekiplerimizi böldük. 25 kişilik ekibi en fazla üçe bölmemiz gerekiyordu ama biz ekibimizi 8'e kadar böldüğümüz anlar oldu. Yanımıza gelip 'bizim de yakınımız var' diyen hiç kimseyi geri çevirmedik" diye konuştu.

"Adıyaman'da çalışırken bir baba 2,5 yaşında bir kızı ile eşinin kaybolduğunu söyledi. Baba yanıma gelip 'bana yardım et' dedi. Ben de buradaki enkazdan bir kişiyi çıkartacağız, ondan sonra sana geleceğim dedim. Ne zaman diye sordu. 05.00'te senin yanındayım dedim. Enkazdaki çalışmamız bitince babanın söylediği yere gittik. Saat 03.30'da biz onun dediği enkaza girdik. Çalışmaya başladık. O bizi görememiş. Çünkü biz arka taraftan binaya tünel açmıştık. Yerin 5 kat altındayız ve o sırada üstümüzde 5 şiddetinde deprem oluyor. Saat 6.30 gibi tünelin içinden çıktık. Yaptığımız çalışmalar sonucunda çocuğumuzun ve annesinin depremin ilk anında vefat ettiğini gördük. Enkazdan bulduk, çıkarttık. Cenaze aracına kadar kucağımda götürdüm. Bu acıyı nasıl anlatayım. Allah bir daha böyle acılar kimseye yaşatmasın."