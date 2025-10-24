Enerjisa Enerji 'Daha İyi Bir Gelecek Buluşmaları'nın ilkini Gaziantepli KOBİ'lerle gerçekleştirdi

KOBİ'lerin verimlilik ve dijital dönüşümüne katkı sunan 'Daha İyi Bir Gelecek Buluşmaları' Platformunun ilk toplantısı Gaziantep 'te gerçekleştirildi. Platformda KOBİ'lere yönelik yenilikçi dijital çözümler tanıtılırken, FutureBright araştırma şirketi tarafından hazırlanan 'KOBİ'lerin Veri Analitiği Karnesi' raporu da ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

'Herkes için daha iyi bir gelecek' vizyonuyla 2023 yılından bu yana verimlilik odaklı çalışmalar yürüten Enerjisa Enerji, Gaziantep Ticaret Odası ve IDEMA iş birliğiyle 'Daha İyi Bir Gelecek Buluşmaları'nın ilkini Gaziantep'te gerçekleştirdi. 'Daha İyi Bir Gelecek' Platformu, Türkiye'nin ekonomik verimliliğine katkı sunmak amacıyla 2023 yılında Enerjisa Enerji tarafından kuruldu. Platform; kamu, akademi, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve sanat çevrelerinden paydaşları bir araya getirerek işletmelerin veriye dayalı karar alma mekanizmaları geliştirmelerine olanak tanıyor ve gelecek nesillere daha akıllı, yeşil bir dünya bırakmak için çalışıyor.

DAHA İYİ BİR GELECEK BULUŞMALARININ İLK DURAĞI GAZİANTEP OLDU

Enerjisa Enerji liderliğindeki Daha İyi Bir Gelecek Platfotmu, işletmelerin verimliliğine katkı sunmak amacı ile yerel buluşmalarını da başlattı. İlk olarak Gaziantep'te kamu, akademi, sivil toplum, üniversite öğrencileri ve KOBİ temsilcilerinden oluşan 200'ü aşkın katılımcıyla ortak bir vizyon için buluştu. Etkinlikte KOBİ'lerin enerji ve operasyonel verimliliklerini artırmaya yönelik dijital araçlar, iyileştirme önerileri ve ücretsiz eğitim imkanları gibi platformun somut faydaları katılımcılarla paylaşıldı.

'İŞLETMELERİMİZ KENDİ VERİMLİLİKLERİNİ ANALİZ EDEBİLECEK'

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu sunulan bu hizmet ile işletmelerin kendi verimliliklerini analiz edebildiklerini ve böylelikle bütünsel büyümeye önemli katkı sunduklarını söyledi.

Sunulan veri analitiği karnesi ile işletmelerin kendi öz değerlendirmelerine fırsat sunulduğunu dile getiren Taçcıoğlu, "Daha iyi bir gelecek buluşmalarının ilk durağı Gaziantep'te oldu. Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde 'Daha İyi Bir Gelecek Platformu' etkinliğinde hem iş ortaklarıyla hem kamu paydaşlarıyla hem de Gaziantep'in dört bir yanından gelmiş işletmeleriyle beraberiz. Şu ana kadar kayıt yaptıran 236 işletmemiz oldu platforma. 3 yıl önce başlayan bir yolculuktu daha iyi bir gelecek projemiz. Bugün de burada KOBİ'ler için veri analitiği karnesini hep beraber konuyoruz ve deneyimliyoruz. Verimliliğin sadece ekonomiyle, üretimle, teknoloji ile ilgili olmadığını aslında bütünsel ekonomik kalkınmanın ana kolaylaştırıcısı olduğunu, insan odağını ve bunu da yaparken beraber yol almanın kıymetini paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Tüm paydaşlarımıza sürdürülebilirlik diye konuştuğumuz zaman özellikle önümüzdeki bu dönemde işletmelerimizin kendi verimliliklerini görmelerini ve ölçmelerini sağlıyoruz. Tüm işletmelerin yaşadığı çok sayıda sorun var. Bunları gidermekte de en önemli şey üretimin neresinde oldukları, kaynak verimliliğinde, enerji verimliliğinde şu andaki durumlarının ne oldu bilmeleri önem arz ediyor. Bunu analiz edebilen işletmeler büyümeyi her alanda doğru tamamlayabiliyor. Daha iyi bir gelecek platformunun sunduğu veri analitiği karnesi aslında işletmelerin kendi öz değerlendirmelerine fırsat sunuyor" diye konuştu.

'GELECEĞİN ÜRETİM MODELİNİ GAZİANTEP'TE KONUŞUYORUZ'

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, geleceğin üretim modelinin enerji verimliliği, dijital araç ve veri analitiklerinden geçtiğini söyledi.

Büyümenin yolunun kaynakları tüketmekten değil kaynakları akıllıca kullanmaktan geçtiğine dikkat çeken Yıldırım, "Bugün burada Gaziantep'in enerjisini aklını ve üretim gücünü daha iyi bir geleceğe dönüştürmek için bir aradayız. Gaziantep üreten ve ürettiğini dünya ile paylaşabilen bir şehirdir. Dünyada 187 ülkeye ihracat yapan bir kadim ticaret şehridir Gaziantep. Biz bu kültürü ileriye taşımak istiyoruz. Daha akıllı, daha verimli, daha sürdürülebilir üretim modeline geçmenin zamanı geldi de geçiyor da. Artık geleceği şekillendiren tek şey sermaye değil. Geleceği şekillendiren şey bilgi, veri ve işbirliğidir. Bilgiyi veriye, veriyi farkındalığa farkındalığı da eyleme dönüştürebildiğimiz takdirde güçlü olacağız. ENERJİSA'nın öncülüğünde İDEMA'nın katkılarıyla yürütülen bu değerli platformla biz geçmişte de birlikte çalıştık hem de zor zamanlarımız olan deprem zamanlarımızda. 6 Şubat depreminin ardından da aynı soruyu sorduk nasıl daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz diye. O dönemde de bu platform bizim en güçlü paydaşımız oldu. Bugün konuşacağımız enerji verimliliği, dijital araçlar, veri analitiği aslında geleceğin üretim modelini tarif etmektedir. Büyümenin yolu kaynakları tüketmekten değil kaynakları akıllıca yönetmekten geçiyor" dedi.

Platformun ardından katılımcılar, ve KOBİ temsilcileri ile birlikte hatıra fotoğrafları çekildi.