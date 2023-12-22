ENDÜSTRİNİN GELECEĞİ ROBOTLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

? Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri, daha verimli ve esnek üretime yönelik yeni nesil otomasyon sistemlerini Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'nde tanıtıyor. Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Nurettin Geçgel, 'Günümüzde robotlar ciddi anlamda endüstrinin içine girdi. Her aşamada her alanda kullanılıyor. Bütün fabrika otomasyon ürünlerini A'dan Z'ye tasarlayıp yapan nadir firmalardan biriyiz. Cobot, MELSEC PLC, yapay zekaya yönelik çalışmalarımız var. Tamamı tek elden çıkınca daha kolay entegrasyon yapıyoruz. 2023 yılı biterken, bu yıl için koyduğumuz hedeflere ulaştık' dedi.

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri, İstanbul Fuar Merkezi'nde 23 Aralık'a kadar gerçekleştirilen zirvede şirket 'Automating The World' konsepti ile yer alıyor. Maliyetleri azaltmak, güvenirliliği artırmak hedefiyle üretilen kolaboratif robot (Cobot) Melfa Assista, MELSEC PLC, MELSERVO başta olmak üzere esnek endüstriyel robotlar tanıtılıyor. Stanttaki interaktif robot demoları ile yeni nesil otomasyon sistem ve çözümleri de sergileniyor.

MITSUBISHI ELECTRIC 100 YAŞINDA

Şirkete yönelik bilgi ve esnek endüstriyel robotlara ilişkin bilgi veren Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Nurettin Geçgel, 'Mitsubishi Electric 1921'de kuruldu. Güven, kalite, teknoloji, toplum gibi 7 ilkesi var. Toplum ilkesi başlığı altında bulunduğu ülkeye destek olma hedefi bulunuyor. Herkesin ferah bir noktaya gelmesini istiyoruz. Bu kapsamda Türkiye'de 33 devlet üniversitesinde lisans seviyesinde gençlere otomasyonu öğretiyoruz. Diğer taraftan tüm etik kurallara uyan; çevresine, doğaya, saygılı bir firmayız. Her zaman büyüme için çalış diyen bir prensibimiz var' dedi.

ROBOTLAR HER AŞAMADA KULLANILIYOR

Geçgel, 'Günümüzde robotlar ciddi anlamda endüstrinin içine girdi. Özellikle boya ve kaynak sektöründe uzun yıllardır kullanılıyordu. Şu anda artık her aşamada, alanda kullanılıyor. 2025 yılında makinelerin yüzde 50'si robotlaşmış olacak. İnsanlarla çalışan Cobot dediğimiz robotların da sayıları artacak. Mitsubishi Electric olarak bütün fabrika otomasyon ürünlerini A'dan Z'ye tasarlayıp yapan nadir firmalardan biriyiz. Cobot, MELSEC PLC ve yapay zekaya yönelik çalışmalarımız var. Otomasyona yönelik çözümlerin tamamı tek elden çıkınca daha kolay entegrasyon yapıyoruz. İstenilen esnek üretim kapasitelerini, değişiklikleri rahat bir şekilde karşılıyoruz' diye konuştu.

2023 HEDEFLERİNE ULAŞTIK

Türkiye'de klima sistemleri ve fabrika otomasyon sistemleri olmak üzere iki alanda faaliyet gösterdiklerini aktaran Geçgel, '2023 yılı biterken fabrika otomasyon sistemleri alanında da, klima alanında da koyduğumuz hedeflere ulaştık. Ana hedefimiz Türkiye'de birlikte bir şeyler yapabileceğimiz, iş ortağı olabileceğimiz firmalarla çalışmak. Ne güzel ki Türkiye'de böyle firmalar var. Birlikte üretip dünyanın birçok yerine makine satabiliyoruz, bu bize de gurur veriyor. Yıl başında her zaman büyüme hedefimiz yüzde 20-30 oluyor, şu an itibariyle 2023 için bu hedefimize ulaştık. Türkiye makine imalatında çok iyi bir seviyede. Dünyada söz sahibi olmuş bir ülkeyiz. Biz de Mitsubishi Electric olarak sektörlere elimizden geldiğince destek veriyoruz' ifadelerini kullandı.

HIZ VE ESNEK ÜRETİMDE ROBOTLARDAN FAYDALANILIYOR

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Robot Ürün Yöneticisi Zeynep Osmanpaşaoğlu ise 'Üretimi standardize etmek, zamandan kazanmak ve maliyetleri düşürmek için Sanayi Devrimi'nden bu yana robotları kullanıyoruz. Hız ve esnek üretim için robotlara ihtiyacımız oluyor. İhtiyaçlara göre adedi, modeli, özellikleri değişse de robotlar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Gelecekte de yaygın kullanımları devam edecek. Sadece sistemler daha entegre olacak. Biz de standımızda 5G ve yapay zeka teknolojisi ile entegre hale getirdiğimiz robot demolarımızı ziyaretçilerle buluşturuyoruz' dedi.

ROBOTA KAMERA TAKILIYOR, GÖZÜ OLUYOR

Osmanpaşaoğlu, 'Robotlarla tekrar içeren her türlü işte çalışabiliyoruz. Örneğin bir ürünü alıp başka yere bırakmada, dizmede, montajda robotlardan faydalanıyoruz. Nasıl ki biz insanlar 5 duyu organımızla algılıyoruz, robotlara da kamera takıyoruz, bu onların gözü oluyor. Eline sensör takıyoruz, artık hissediyor. Böylece takip sisteminin ihtiyacına göre çözüm üreten yapılar ortaya çıkarıyoruz' diye konuştu.

VR GÖZLÜKLE İNSAN ELİ DEĞMEDEN KALİTE KONTROL YAPILIYOR

Şirket, fuarda bu yıl yenilenen robot el paneli ailesinin yeni ileri seviye modeli R86TB'yi ziyaretçilerin beğenisine sundu. Yüksek performanslı yeni R86TB el paneli; kullanıcı dostu ara yüzü, içerdiği mühendislik yazılımının güçlü ana fonksiyonları ve sorun gidermeye yönelik veri analizi yolları ile son derece kolay bir kullanım sunuyor. Yeni nesil gelişmiş robot el paneli, alana bilgisayar getirilemese bile kurulumdan başlayarak bakım aşamasına kadar bir dizi süreci yöneterek zaman ve maliyeti azaltmaya yardımcı oluyor.

Fuarda gerçekleştirilen iki ayrı interaktif robot demosu ile de şirket, ziyaretçilere otomasyonda ve robot teknolojilerinde gelinen son noktayı canlı olarak yaşatıyor. Ziyaretçiler bir robotun Mitsubishi Electric Klima Sistemleri'nin Legendera modelinin iç ünitesinin içinde gezdirdiği işleme sensörü ile kalite kontrolü yapmasına, bu sürecin bir VR gözlük ile sanal ortamda takip edilmesi sayesinde kalite kontrol uzmanının cihazın başında bulunmasına gerek kalmaksızın sürecin yürümesine tanıklık ediyor. AMR üzerine yerleştirilmiş bir cobot da farklı noktalara yerleştirilmiş istasyonlar arasında gezerek birtakım görevleri gerçekleştirerek esnek üretime yönelik etkin çözümlere bir örnek sergiliyor.