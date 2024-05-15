Endonezya'da Yanardağ Patlaması Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 58'e Yükseldi

TANAH Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve oluşan sellerden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, seller nedeniyle yüzlerce evin sular altında kaldığını ve 1500'den fazla ailenin bölgeden tahliye edildiğini belirtti.

Arama kurtarma yetkililerinin bölgede daha fazla cesede ulaşmasının ardından yaşamını yitirenlerin sayısının 58'e çıktığını ifade eden Muhari, olayda yaralanan 33 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Muhari, kayıp olduğu bildirilen 35 kişiyi bulabilmek için kötü hava koşulları nedeniyle ara verilen arama kurtarma çalışmalarının tekrar başlatıldığını açıkladı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) Başkanı Dwikorita Karnawati de Batı Sumatra'da daha fazla sağanak yağış ve su baskını beklendiğini kaydederek, bölge sakinlerine ve turistlere dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Marapi Yanardağı'nın 11 Mayıs'taki patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve sel, can kayıplarına yol açmıştı.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yüzlerce aktif yanardağ bulunuyor. Ülkenin Sumatra Adası'nda yer alan Marapi de dünyanın en aktif yanardağlarından biri olmakla ve ani patlamalarıyla biliniyor.