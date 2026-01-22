En Düşük Emekli Aylığı Düzenlemesi... Özgür Özel: "Yeni Önerilerimiz Olacak, Tüm Milletvekillerini Genel Kurul'a Bekliyoruz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden en düşük emekli aylığı düzenlemesine ilişkin, "Gözümüz kulağımız Meclis'te. Meclis'teki oylamaya da gideceğim. CHP olarak bu yasanın son oylamasından önce tüm milletvekillerini, tüm muhalefet milletvekillerini, iktidar milletvekillerini mutlaka salona bekliyoruz. Bu noktada yeni çabalarımız, yeni önerilerimiz olacak. Bugünkü oylama tamamlanmadan ve emekliler bütün ümitlerini kaybetmeden önce biz bu 20 bin liraya elbette 'hayır' diyeceğiz ama bütün milletvekillerinin 'evet' diyebileceği bir seyyanen zam ve en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılmasıyla ilgili bir çabamız, bir gayretimiz son bir kez daha dün akşam o emekli aleyhine kalkan eller yastığa başını koyduğunda bir vicdan azabı çektiyse ya da sabahleyin karşılaştığı bir emeklinin halini görüp de vicdanı sızladıysa telafisi İçtüzük'te mümkün. Onun için de bugün bir çabamız daha olacak. Tüm emeklileri Meclis'e gösterdikleri yoğun ilgiyi sürdürmeye davet ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacılar Birliği başkanlığına seçilen Mehmet İrfan Demirci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Özel'e CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, CHP Giresun milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı eşlik etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özel, "CHP nasıl benim tanımlamamla baba ocağımızsa Türk Eczacıları Birliği de bizim için annemizin kucağı gibi kıymetli bir yer" diye konuştu.

Mahalle temsilciliğinden başlayıp tüm kademelerinde görev yaptığı meslek örgütünde, geçen ay yapılan demokratik seçim sonucu bir görev değişimi yaşandığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Benim Manisa Eczacı Odası başkanlığım sırasında mevkidaş olduğumuz Sayın İrfan Demirci Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanlığı'na seçildi ve merkez heyeti de Türkiye'yi çeşitli odaları temsil eden bir şekilde oluştu. Daha önce ilk ziyaretlerden birini yapmayı arzu ederdim ama Gülşah Başkan'ımızın cenazesinin olduğu gün bundan yaklaşık 40 gün önce planladığımız ziyaret iptal olmuştu. Sonrasında da sizin takip ettiğiniz ülke gündemiyle ancak bugüne ziyarette bulunabildik. Sayın Başkan'ımızla, başkanlık divanıyla merkeze üyelerimizle, mesleğimizin ve sağlık alanının çözülmesi ivedilikle beklenen sorunlarına yönelik görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine başarılar diledik. CHP Meclis'te beş eczacı milletvekiliyle en çok milletvekiline sahip olan grup. Yine CHP'nin hem Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde hem de MYK'sında eczacı üyeleri, milletvekilleri görev yapıyorlar. Biz eczacıların sorunlarına olan elbette hakimiyetimize güveniyoruz ancak bu konuda temel savunu noktamız Türk Eczacıları Birliği'nin imbiğinden damıtılarak gelmiş olan önerileridir. Onları da bugün dinlediğimiz gibi bundan sonra da gerek sayılı muhalefet günlerimizde gerekse büyük bir umutla milletin beklediği iktidar günlerimizde Türk Eczacıları Birliği'nin önerilerini, taleplerini yerine getireceğimiz bir sürecin içinde olmayı bekliyoruz. Bunu Sayın Başkan'ımıza yöneticilerine de ifade etmiş durumdayız."

Mehmet İrfan Demirci: "Bizim için bu ziyaret çok kıymetliydi"

Demirci de "Eczacı Örgütü'ne, oda başkanı, oda genel sekreteri, Türk Eczacılar Birliği'nin genel sekreterinin saymanlığını yapan birinin bugün CHP'nin Genel Başkanı olması bizim için bir büyük bir gurur kaynağı. Bugün aslında Özgür Özel Türk Eczacılar Birliği'ni ziyaret etmedi. Aslında baba ocağına yani bir meslekle ilgili kendi meslek odasını ziyaret etti. Bizim için bu ziyaret çok kıymetliydi. Eczacı milletvekillerimizle beraber geldiler. Bu ziyaretten çok memnuniyet duyduk. Bizim için çok büyük onur ve şerefti. Tekrar teşekkür ediyorum bize geldikleri için" dedi.

"Emeklilere kimse gariban diyemez"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in TBMM Genel Kurulu'nda emekliller için kullandığı "gariban" ifadelerinin sorulması üzerine Özel, şu yanıtı verdi:

"Özlem Hanım 'Gariban' demiş. Gariban demek sahipsiz kimse demek. Emeklilere kimse gariban diyemez. Emeklileri onlar sahipsiz bırakmaya çalışsa da CHP emeklisine sahip çıkıyor. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Elbette geçmişte toplumun en yoksul kesimlerinin veya eğitim düzeyi en düşük kesimlerinin tercihinin AK Parti olduğu doğruydu. Bu da CHP'nin bir eksikliğiydi. Ama 31 Mart seçim sonuçları ve devamında yapılan her anketin kırılımlarında üç çok önemli sonuç var. Bunlardan bir tanesi CHP düşük gelir seviyesinin partisidir ve açık ara öndedir. Gözümüz kulağımız Meclis'te. Meclis'teki oylamaya da gideceğim. Malum adam Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi dün yedinci maddede verdiğimiz önergeyi reddettiler. Nedir yedinci maddedeki önerimiz? Birincisi en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve bunun kanuni güvence altına alınması. Ama yetmez. 20 bin lirayla asgari ücret arasındaki sekiz bin liranın üzerindeki farkın seyyanen bütün emeklilere verilmesi.

Yani sadece en düşüğü asgari ücret yapmak değil, bugün 28 bin lira yapanı da 36 bin lira yapmayı öneriyoruz. Bununla ilgili kaynak tartışması tükenmiştir. Her şeye para bulanların buna para bulamamasının yani kesinleşmiş vergiden vazgeçenlerin emeklinin bu derdine çözüm bulamamasının izahı yoktur. Peki yedinci madde geçti gitti ne olacak? Biz CHP olarak bu yasanın son oylamasından önce tüm milletvekillerini, tüm muhalefet milletvekillerini, iktidar muhalefet tüm milletvekillerini mutlaka salona bekliyoruz. Bu noktada yeni çabalarımız olacak. Yeni önerilerimiz olacak. Bir kez daha dün reddettikleri maddeye evet oyu vermelerinin iç tüzükte imkanları vardır. Biz bu konuda elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sayın Meclis Başkanvekilinin meseleye yapıcı yaklaşımı, adilane yaklaşımı elbette mensubu olduğu partinin kararı ayrıdır ama müzakerenin en adil şekilde olmasına gayret gösteriyor, emekliler açısından bu kadar önemli bir konuda dün Meclis'te sahte pusula kullanılması, yani emekliye hakkını vermemek için sahte oy kullanıyorlar, olmayanın yerine oy kullanıyorlar. Bu konuda Sayın Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın tutumu da çok kıymetlidir.

Biz bugünkü oylama tamamlanmadan ve emekliler bütün ümitlerini kaybetmeden önce bu 20 bin liraya elbette hayır diyeceğiz ama bütün milletvekillerinin evet diyebileceği bir seyyanen zam ve en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılmasıyla ilgili bir çabamız, bir gayretimiz son bir kez daha dün akşam o emekli aleyhine kalkan eller yastığa başını koyduğunda bir vicdan azabı çektiyse ya da sabahleyin karşılaştığı bir emeklinin halini görüp de vicdanı sızladıysa telafisi içtüzükte mümkün. Onun için de bugün bir çabamız daha olacak. Tüm emeklileri Meclis'e gösterdikleri yoğun ilgiyi sürdürmeye davet ediyoruz."

"Sandığa direnirse bu sorunlar derinleşerek devam eder"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Attığımız adımların etkisi mutfağa, pazara, kiraya daha fazla yansıyacak. Vatandaşlarımız hayat pahalılığın azaldığı günlük yaşamlarında daha fazla hissedecekler" şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine ise "Bu konuda atabileceği en doğru adım seçim sandığını getirmektir. Seçim sandığını getirirse dedikleri olur. Sandığa direnirse bu sorunlar derinleşerek devam eder" diye konuştu.