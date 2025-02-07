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Emre Belözoğlu 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Emre Belözoğlu 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli fotoğrafları değerlendirdi. Belözoğlu, Türkiye'nin Suriye ve Gazze konusundaki duruşunu vurguladı.

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Belözoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafını beğenen Belözoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Parçalı buzlu", "Haber" kategorisinde de Ashraf Amra'nın "Masumiyet" fotoğraflarını seçti.

"Günlük Hayat" kategorisinde de Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" fotoğrafını seçen Belözoğlu, "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafına oy verdi.

AA muhabirine fotoğrafları değerlendiren Belözoğlu, fotoğrafların her yıl olduğu gibi bu yıl da etkileyici olduğunu belirtti.

Özgür Suriye kategorisindeki Fatih Doğan'ın çektiği "Geri dönüş" fotoğrafını çok beğendiğini ve ümit verici olduğunu ifade eden Belözoğlu, " Türkiye'nin Suriye üzerindeki dost ve kardeşçe oluşturmak istediği havayı ne yazık ki dünya yakalayamadı. Suriye üzerinde dünyanın vicdan sesi sadece Türkiye oldu. Ben de memleketimle ülkemin göstermiş olduğu strateji ile her zaman gurur duyuyorum." dedi.

Gazze'deki katliama dünyanın ses çıkarmamasına rağmen Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu anlatan Belözoğlu, "Bu nedenle haber kategorisinde 'Masumiyet' fotoğrafını seçtim. Bu fotoğraf çocuklara hiç yakışmayan görüntü olsa da dünya adına düşünülmesi gereken bir fotoğraf. Gazze'deki Filistinli kardeşlerimizin evladının fotoğrafından sonra bütün çocukların 'Kar eğlencesi' fotoğrafındaki görüntüyü hak ettiğini düşünerek Günlük Hayat kategorisinde de çocukların güldüğü fotoğrafı seçtim." dedi.

Belözoğlu, Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" fotoğrafının, Antarktika'da Türk bilim adamlarının bilimsel araştırmalarını gösteren gurur verici bir kare olduğu değerlendirmesini yaptı.

Fotoğrafçılığın çok değerli bir meslek olduğunu aktaran Belözoğlu, "Fotoğraflarda ciddi bir emek var. Burada fotoğrafı olan herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Suriye ve Gazze üzerindeki fotoğrafları tercih etmemin nedeni Türkiye'nin bu ülkelerde dünyadaki vicdan kısmının sesi olmasıdır. Devletimizin gösterdiği irade takdire şayan. Hangi dine mensup olursa olsun azıcık vicdanı olan herkes Türkiye'nin duruşunu takdir edecektir. Arda Güler'in fotoğrafı da tevekkülü temsil eden bir gol sevinci olduğu için seçtim. Arda, çok sevdiğimiz değerli bir sporcu kardeşim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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