Emrah Apartmanı davasında yargılanan kamu görevlisi: Yıkımın en büyük sebebi zemin

İZMİR'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında haklarında dava açılan 2 kamu görevlisi hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanıklardan Şerife Seyhan H., "Yıkımın en büyük sebebi zeminden kaynaklanıyor. 1985'te belediyeye girdiğimde buralar imara açılmıştı. Sıvılaşma olan bir zeminde 8 kat izin çok büyük bir hata" dedi.

Seferihisar ilçesi açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu ve sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Akkoçlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Uzun ve Sert ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken Hüseyin Bilgin Sert hayatını kaybetti, 3'üncü duruşmada Turgay Akkoçlu da tahliye edildi. Yapılan yargılamada binanın müteahhidi Hayati Uzun ve statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu'yu 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezaları iyi hal indirimiyle ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına düşürüldü. Sanıklar 3'er yıl mesleklerinden men edilirken, şikayetçilerin tutuklama talepleri ise kabul edilmedi. Öte yandan yargılama süresinde hayatını kaybeden Hüseyin Bilgin Sert'in davası düştü.

Şerife Seyhan H.'nin ardından söz verilen Mehmet Ali U. da suçlamayı kabul etmedi. Mehmet Ali U., "Bu dosyanın projelerinde ve proje eklerinde hiçbir imzam yok. Biz tüm ruhsatlarda devletin verdiği yuvarlak ıslak mühür kullanırız. Bu da yok. Çeşitli belediyelerde imar müdürü olarak görev yaptım ve emekli oldum" dedi. Mahkeme başkanı, dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar verip duruşmayı 4 Ekim'e erteledi.