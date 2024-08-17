Üye Girişi
Haberler

Emlak ilanları artık sosyal medya platformlarından da denetlenecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, doğrulanmış ilan düzenlemesiyle yalnızca emlak portalları değil, sosyal medya platformlarından yayımlanan gayrimenkul ilanlarının da denetleneceğini bildirdi. Taylan, yeni uygulamanın kayıt dışı çalışan emlakçılarla mücadelede de etkili olacağını belirtti.

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, doğrulanmış ilan düzenlemesiyle yalnızca emlak portalları değil, sosyal medya platformlarından yayımlanan gayrimenkul ilanlarının da denetleneceğini bildirdi.

Taylan, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığının "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin detaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sektör temsilcileri olarak uygulamayı desteklediklerini belirten Taylan, bakanlığın gayrimenkul ve otomotiv sektörüne yönelik yaptığı çalışmaların hem tüketiciye hem de sektörde faaliyet gösteren kişilere olumlu yansıdığını söyledi. Taylan, ev ve araba fiyatlarının kontrol altında tutulabilmesinin ekonomi açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Toplumda, doğrulanmış ilan düzenlemesinin içeriğine ilişkin bazı yanlış anlaşılmalar olduğuna dikkati çeken Taylan, "Gayrimenkul ilanları, sadece elektronik ilan sistemi üzerinden verilecek diye yanlış bir algı var. Yeni uygulama bu anlama gelmiyor. Düzenleme, temelde internet üzerinden yayımlanan ve bazı manipülasyonlara sebep olabilen ilanlara ilişkin bir çalışma." dedi.

Yeni uygulamayla kayıt dışı çalışan emlakçılarla da mücadele edilebileceğini vurgulayan Taylan, konut sahibi ve birinci derece yakınlarının dışında artık sadece Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alan gayrimenkul danışmanlarının emlak portalları üzerinden ilan verebileceğini bildirdi.

Taylan, Türkiye'de 69 bin yetki belgeli emlakçı olduğu bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 20 bin de yetki belgesiz çalışan emlakçı var. Bakanlık yetki belgesiyle ilgili de düzenleme yapmıştı. Söz konusu belgeyi almanın önünde staj engeli vardı. Bir sefere mahsus yıl sonuna kadar müracaat edilmesi koşuluyla staj muafiyeti getirildi. Yıl sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 90 bine yakın kayıtlı emlakçı olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla artık kaçak dediğimiz emlakçılar piyasada olmayacak. Çünkü yetki belgesiz yayın platformları üzerinden ilan veremeyecekler. Düzenleme kayıt dışılığın önüne tamamen geçer mi bilmiyorum ama önemli olan bunu en aza indirmek."

Gayrimenkul ilanı verilen tüm platformlar denetlenecek

Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla ilanların yalnızca emlak portalları üzerinden değil farklı mecralardan da yayımlanabildiğine dikkati çeken Taylan, şunları kaydetti:

"Bakanlık bu platformları da inceleyecek ve kaçak gayrimenkul ilanları verilmesinin önüne geçecek. Her ilan doğrulanmış olarak servis edilmek zorunda olacak. Böylece tüketicileri mağdur eden ve manipülasyonlara sebep olan ilanlar tamamen ortadan kalkmış olacak. Öte yandan düzenlemede ada, parsel bilgisinin emlak portalında herkese açık olmasına ilişkin bir hüküm vardı. Bu durumun sektörde faaliyet gösteren kişiler açısında bazı mağduriyetlere sebep olabileceğini yetkililere ilettik. Onlar da konuyla ilgili çalışma yapacaklarını belirttiler. Biz sektör olarak, çalışmalardan dolayı Ticaret Bakanlığına teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Sosyal Medya Ali Taylan Türkiye Ekonomi ankara Emlak Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title