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EMEP Milletvekili Sevda Karaca, Nurdağı Tahliye İşlemlerini TBMM'ye Taşıdı

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, Nurdağı Tahliye İşlemlerini TBMM'ye Taşıdı
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EMEP Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mahkeme kararına rağmen süren tahliye işlemlerini TBMM gündemine taşıdı. Karaca, Çevre Bakanı Murat Kurum'un ilgili açıklamalarını eleştirerek durumu sorguladı ve halkın mülküne el koyma girişimlerini kınadı.

(GAZİANTEP) - Emek Partisi (EMEP) Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nin rezerv alan kararını durduran mahkeme kararına karşın tahliye işleminin sürdürülmesini soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Karaca, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un depremin altıncı ayında "Nurdağı artık benim yuvam oldu" sözlerini anımsatarak "Bakan Murat Kurum, halkın mülküne el koymayı mı kast etmiştir" diye sordu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nin rezerv alan kararını durduran mahkeme kararına karşın evlerin tahliye edilmek istenmesini TBMM gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Karaca, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in Nurdağı ilçesi, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biridir. İlçenin Yavuz Selim Mahallesi rezerv alan ilan edilmiş olup vatandaşların evleri için yıkım ve tahliye kararı verilmiştir. Rezerv alan ilanına karşı çıkan mahalle sakinleri dava açarak kararın iptalini istemiş ve Gaziantep 5. İdare Mahkemesi, 20 Kasım'da yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. Ancak, mahkeme kararı uygulanmamakta, evlerin tahliyesi için tebliğler devam etmektedir.

Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğim mahalle halkı, mahkeme kararının uygulanması için verdikleri mücadele karşısında makam odalarına çağrılarak 'elektriğinizi, suyunuzu keseriz' tehditleriyle karşı karşıya bırakıldığını aktarmıştır. Büyük acı ve yıkım yaşayan halk, şimdi de rant için yerlerinden edilmek istenmektedir. Mahkeme kararına rağmen halkın mülküne zorbalıkla el koymaya çalışmak gasptır."

Karaca, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

"Gaziantep 5. İdare Mahkemesinin verdiği yürütmenin durdurulması kararına rağmen yıkım ve tahliye işlemlerine devam edilmesinin izahı nedir? Hak arayan yurttaşlara yönelik tehdit ve baskı emrini Bakanlığınız mı vermiştir? Suç işleyen kamu görevlileri hakkında Bakanlığınız işlem başlatacak mıdır? Depremin altıncı ayında yaptığı açıklamada 'Nurdağı artık benim yuvam oldu' diyen Bakan Murat Kurum, halkın mülküne el koymayı mı kast etmiştir?"

Kaynak: ANKA / Güncel
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