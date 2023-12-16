BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler 7 bin 500 lira ile geçinememekten yakındı. Emekli vatandaş Ergün Tülek, "Ekmek 1 lira olsun. Niye olsun? Bana maaşı 2 bin lira ver. Et 20 lira olsun, bana bin 500 de verebilirsin ama param değerlensin" dedi. Bir başka emekli Ahmet Narcıoğlu ise, "Emekliyim, 7 buçuk lira (7 bin 500 lira) aylık alıyorum. 10 gün yetiyor 7 buçuk lira (7 bin 500 lira). Ondan sonra başlıyoruz borca yemeye. İkinci aylığa kadar bekliyoruz" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler 7500 lira maaşla geçinmenin zor olduğunu ifade ettiler. Emekli Mustafa Narcıoğlu, "Markete gittim, 3 parça şey aldım bin340 lira tuttu giden sene 300-350 liraydı" dedi.

"KREDİ KARTI KULLANIYORUM"

Emekli Mustafa Narcıoğlu şunları söyledi:

"Gece saat 1'den beri ayaktayım. Mecbur çalışıyorum, pazarcılık yapıyorum. Kredi kartına her şey birine yatırıp biri borca kalıyor hep kredi kartı. Ne olacak işte büyüklerimiz düşünecek başka yapacağımız hiçbir şey yok, Zam vermediler veriyoruz dediler, onu da vermediler gene geri. Yetmiyor, yetse zaten şey yaparım. Vermediler yani. Kredi kartı hep kredi kartı, birini yatırıyoruz, birini yine borçlanıyoruz. Markete gittim, 3 parça şey aldım bin340 lira tuttu giden sene 300-350 liraydı."

"BANA MAAŞI 2 BİN LİRA VER ET 20 LİRA OLSUN"

Emekli Ergün Tülek ise "Geçinmemize çare yok. Eskisi gibi 2 bin lira verin ama ben de Osmaniye'ye 5 liraya gidebileyim. 5 bin 500 lira devletim olsun, süspanse etsin. Ekmek 1 lira olsun. Niye olsun? Bana maaşı 2 bin lira ver. Et 20 lira olsun, bana bin 500 de verebilirsin ama param değerlensin. Devlet süspanse etsin maaşımı. Bana bin 500 lira versin ama ben eti de 10 liraya 20 liraya alabileyim eskisi gibi" dedi.

Bir başka emekli Ahmet Narcıoğlu, "Emekliyim, 7 buçuk lira (7 bin 500 lira) aylık alıyorum. 10 gün yetiyor 7 buçuk lira (7 bin 500 lira). Ondan sonra başlıyoruz borca yemeye. İkinci aylığa kadar bekliyoruz. Borç alıyorum onu da kısıtlı veriyorlar. '7 buçuk lira aylıkla nasıl ödeyeceksin' diyorlar" ifadelerini kullandı.