Emekli olan trafik polisine yaya geçidinde sarılıp veda ettiler

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde emekli olan trafik polisi Sezgin Beşer için önünde görev yaptığı Piri Reis İlkokulu'nda tören düzenlenip çiçek ve plaket verildi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde emekli olan trafik polisi Sezgin Beşer için önünde görev yaptığı Piri Reis İlkokulu'nda tören düzenlenip çiçek ve plaket verildi. Beşer'e yaya geçidinde sarılıp vedalaşan öğrenciler ağladı.

Gölcük ilçesinde görev yapan ve emekli olan 23 yıllık trafik polisi Sezgin Beşer için, yaklaşık 12 yıl boyunca önünde görev yaptığı Piri Reis İlkokulu'nda tören düzenlendi. Sezgin Beşer, okul bahçesinde toplanan öğrencilere veda konuşması yapıp öğütler verirken, okul yönetimi emekli olan polis memuruna çiçek ve plaket verdi. Törenin ardından görev yaptığı yaya geçidine son kez gelen Beşer, burada görevini tamamladıktan sonra polis telsizinden anons yaparak helallik istedi.