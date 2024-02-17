Emekli Aylığı Yetersizliği Gündemde

Emekli aylığının yetersizliğinden yakınan bir vatandaş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a "TÜİK, enflasyonu Tayyip'e göre ölçüyor. Bizi bu kurtların elinden kurtarın" dedi. Babacan ise emekliye, "Çalışanla, emekliler arası maaş dengesi bozuldu. Durum berbat, farkındayım. TÜİK enflasyonu doğru ölçmüyor. TÜİK'in terazisinin ayarını bir bozdular, ondan sonra millet perişan" yanıtını verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Eskişehir'de esnafı ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi, sohbet etti. Emekli bir vatandaş, Babacan'a emekli maaşlarının azlığından ve geçinemediklerinden yakındı.

"EMEKLİ OLDUĞUMDA ASGARİ ÜCRETİN İKİ BUÇUK MİSLİ MAAŞ ALIYORDUM"

Vatandaş, Babacan'a, "Ben memur ve emekliyim. 14 bin lira maaş alıyorum. Bizi bu kurtların elinden kurtarın. Maliyeden emekliyim. Paranın bol olduğu yerden emekliyim. Emekli olduğumda, asgari ücretin iki buçuk misli maaş alıyordum. Oğlum geliyor bana hava atıyor. Diyor ki 'Ben 17, 18 bin lira alıyorum, sen 14 bin lira alıyorsun' diyor. TÜİK, enflasyonu Tayyip'e göre ölçüyor."

"TÜİK'İN TERAZİSİNİN AYARINI BİR BOZDULAR, ONDAN SONRA MİLLET PERİŞAN"

Babacan da vatandaşa şu karşılığı verdi: "Bütün denge bozuldu. Çalışanla, emekliler arası maaş dengesi bozuldu. Durum berbat, farkındayım. TÜİK enflasyonu doğru ölçmüyor. TÜİK'in terazisinin ayarını bir bozdular, ondan sonra millet perişan. Enflasyonu düşüremiyorlar. TÜİK'e diyorlar ki 'sen düşür.' O da 'başüstüne' diyor, düşürüyor."