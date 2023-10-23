Elmalı'da Otomobil ile Elma Yüklü Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile elma yüklü traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde otomobil ile elma yüklü traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Bahri Gök (41) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü İ.K. (56) yaralandı.

Sarılar Mahallesi Akçay- Kalkan grup yolu üzerinde dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, römorkunda elma yüklü 07 TCM 78 plakalı traktör ile aynı yönde seyreden İ.K.'nin kullandığı 34 BLZ 526 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle römorktan ayrılan traktör yol kenarına yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede traktör sürücüsü Bahri Gök'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan otomobil sürücüsü İ.K. ise sağlık ekipleri tarafından Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Bahri Gök'ün cenazesi incelemenin ardından morga konuldu. Olay yerinde jandarma ve trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)