Elektrikli uçağın deniz üzerinde gerçekleştirdiği test uçuşundan çeşitli görüntüler
Çinli yüksek teknoloji şirketi AutoFlight tarafından geliştirilen 5 koltuklu eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş) uçağı, Salı günü Çin'in güneyinde deniz üzerinden giderek ilk şehirlerarası elektrikli hava taksi test uçuşunu tamamladı. Uçak, Shenzhen kentinden Zhuhai kentine 20 dakikada gitti. Elektrikli uçak, maksimum 250 kilometre menzile sahip.
Elektrikli uçağın deniz üzerinde gerçekleştirdiği test uçuşundan çeşitli görüntüler
Çinli yüksek teknoloji şirketi AutoFlight tarafından geliştirilen 5 koltuklu eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş) uçağı, Salı günü Çin'in güneyinde deniz üzerinden giderek ilk şehirlerarası elektrikli hava taksi test uçuşunu tamamladı. Uçak, Shenzhen kentinden Zhuhai kentine 20 dakikada gitti. Elektrikli uçak, maksimum 250 kilometre menzile sahip.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)