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Elektrikli testere ile parmağı kesilen kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bahçesinde çalışırken elektrikli testere ile başparmağını kesen Kaya Turpçu, ambulans helikopterle Trabzon'daki hastaneye sevk edildi.

Giresun'da elektrikli testere ile parmağı kesilen kişi, ambulans helikopterle Trabzon'daki hastaneye kaldırıldı.

Şebinkarahisar ilçesine bağlı Gürpınar köyünde bahçesinde çalışan 59 yaşındaki Kaya Turpçu, elektrikli testere ile başparmağını kesti.

Parmağı kopan Turpçu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Turpçu, buradaki müdahalenin ardından ambulans helikopterle Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi.

Turpçu'nun ameliyata alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Şebinkarahisar Giresun Trabzon Acil Durum Kaza Sağlık Güncel Haberler

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