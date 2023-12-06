Elbistan ilçesinde 10 milyar liralık yerinde dönüşüm hamlesi

6 Şubat depremlerinin ikinci merkez üssü Elbistan'da 20 bin bağımsız bölüm ve iş yeri zarar görmüştü

Başkan Gürbüz, "' Elbistan, 6 Şubat'tan daha güzel bir hale kavuşacak'

KAHRAMANMARAŞ - Elbistan ilçesinde başlatılan yerinde dönüşüm projesi hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Yaklaşık 10 milyar liralık bir bütçeye sahip yatırımdan bahsediyoruz. Devletimizin böylesine büyük bütçeli yatırımı Elbistanlı hemşerilerimiz için hayata geçirmesi ve böyle bir kaynağı sağlaması bizi mutlu ediyor. Canla başla çalışan bir hükümet ve yerel idare var. Bu anlamda tüm enerjimizi vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına harcıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat tarihli ikinci büyük depremin merkez üssü Elbistan İlçesi'nde yaralar sarılıyor. Depremin hemen ardından başlanan toplu konutlar tamamlanırken, şehir merkezinde ev ve iş yerlerini kaybeden depremzedeler için de yerinde dönüşüm çalışmaları başladı.

İlk kazmanın vurulduğu alanda açıklamada bulunan Başkan Gürbüz, "Elbistan için tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Çünkü depremden sonra çok büyük oranda yıkım gerçekleşmiş ve depremin merkez üssü olan Elbistan'da yaklaşık 20 bin bağımsız bölüm ve birçok işyerimizi kaybettik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yapmış olduğumuz protokol kapsamında Elbistan'ın yeniden dönüşüm projesini bugün başlatıyoruz. Müteahhit firmayla sözleşme aşamasına geldik. Ahmet Karacabey Caddesi'ndeki bu alandan başlatacağımız projede; yakın zamanda fore kazıkların çakılmasını bekliyoruz. Yaklaşık 420 civarında bir fore kazıkla temel çalışmaları başlayacak. Bu çalışma bizim için çok önemli. Elbistan, zemin sıvılaşması çok olan bir yapıda olduğu için temellerin de fore kazıkla yapılması önem arz ediyor" dedi.

'2 bin konut ve iş yeri'

Belirlenen proje alanında 2 bin konut ve iş yerinin yapılacağını ifade eden Gürbüz, "Şehir merkezindeki ticari aks olarak ifade edebileceğimiz Maraş Caddesi, Malatya Caddesi, Karaoğlan Meydanı, Hacı Esat Efendi Caddesi, Hulusi Efendi Caddesi, Karacabey Caddesi ve Dulkadiroğlu Caddesi'ni kapsayan, dönüştürücü bir yerinde dönüşüm projesi başlatıyoruz. Ticari hayatımızın ana omurgasını oluşturan bu bölgelerde hem konut hem de işyeri çalışmalarına başlıyoruz. İnşa faaliyetini tamamlayacağımız konut sayısı 2 bin olacak. TOKİ; 3 bin 500 civarında Elbistan'da konut üretiyor. 2 bin konut ve işyerini de Elbistan Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla üretimini gerçekleştireceğiz. Bölgedeki kira ve gayrimenkul artışlarının tamamının önüne geçmiş olacağız. Hızla tamamlayarak vatandaşımıza hem işletmelerini en kısa sürede açma hem de konutlarını yerinde dönüşümle taşınma fırsatı sunacağız" diye konuştu.

'Bin 500 deprem konutu hazır'

Deprem konutlarının tamamlandığını ifade eden Gürbüz, "TOKİ'miz yaklaşık 1500 konutumuzu teslime hazır hale getirdi. Aralık itibariyle de hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Vatandaşlarımızın 5 bin 700 civarında da yerinde dönüşüm projesinden faydalanmayla ilgili talepleri var. Toplam olarak yaklaşık 10 bin konutu tamamlamış olacağız. Bu 10 bin konut, Elbistan'ın depremde kaybettiği konut stokunun yaklaşık yüzde 50'sine denk geliyor. Biz, Elbistan Belediyesi olarak vatandaşlarımıza 250 civarında yeni ruhsat verdik. Orta hasarlı binalarımızın güçlendirilmesi ile ilgili herhangi bir talep kalmadı. Bir taraftan da kendi vatandaşlarımızın yerinde dönüşüm taleplerini karşılıyor ve ruhsat işlemleri yapıyoruz" ifadesini kullandı.

'Gecekondu sorunu çözülüyor'

Yerinde dönüşüm projesi ile gecekondu sorununun da ortadan kalkacağını ifade eden Gürbüz, "Elbistan için yaklaşık 50 yıllık bir sorun olan Cumhuriyet Mahallemizdeki gecekondu bölgemiz vardı. Bu bölgede de yerinde dönüşüm-kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatıyoruz. Depremden sonra devletimizin çok güçlü bir şekilde Elbistan'da varlığını hissettirmesi, büyük yatırımları Elbistan için seferber etmesi bizi çok mutlu etti. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tek katlı yapılarda herhangi bir yıkım yaşanmadı. Biz şimdi oranın da dönüşümünü yapacağız. Oradaki vatandaşlarımızı mağdur etmeden hak sahipliği oluşmuş olanları konutları ile buluşturacağız. Diğer taraftan da depremde konutunu kaybetmiş olan vatandaşlarımıza orada yeni bir yaşam imkanı sunmuş olacağız" dedi.

'Elbistan, 6 Şubat'tan daha güzel bir hale kavuşacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Gürbüz, "Yaklaşık 20 bin bağımsız bölümün yeniden inşa edilmesi ciddi ve büyük bir çalışma. Elbistan'da hem işyerinde hem de konutlarda bir sorun kalmayacak. Depremin üzerinden 10 aylık bir zaman geçmiş. Bu zaman süresi içinde devlet burada yaklaşık 3 bin 500 konutu hazır hale getirmiş. Yerel idareler olarak bizler de Cumhurbaşkanımızın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ve bölge milletvekillerimizin başkanlığında üzerimize düşen çalışmaları tamamlayacağız. Kiralar düşecek, sosyal yaşam alanları ile birlikte Elbistan, 6 Şubat'tan daha güzel bir hale kavuşacak. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza, depremin ilk gününden bugüne kadar bölge insanımıza göstermiş oldukları sahiplilik, destek ve ilgisi nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki depremden sonra çok kez buraya geldiler. Buradaki yaşam koşullarıyla tek tek ilgilendiler. Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'10 milyar liralık bütçe'

Yerinde dönüşüme 10 milyar liralık bütçe ayrıldığını ifade eden Gürbüz, "Elbistan'da, düştüğümüz yerden yeniden ayağa kalkıyoruz. Bugün ilk kazıyı başlattık. 2 yıl gibi bir süreç içerisinde tamamlanmasıyla ilgili ihalemizi gerçekleştirdik. Bizim hayata geçireceğimiz projede hak sahipleri AFAD tarafından belirlendi. Üretilen konutlar daha fazla olacak. Bu konutlar, daha önceden kirada oturan dar gelirli vatandaşlarımıza sunulacak. Konut yaparken işyerlerini yapmazsak ticaret ölüyor. Ticaret öldüğü zaman da göç dalgaları başlıyor. Elbistan'dan göç olmasın, vatandaşlarımız şehrinde kalsın diye işletmelerimizi de hayata geçirmemiz gerekiyoruz. 2 bin bağımsız bölümün tamamının altında işletmeler olacak. Yapı tekniği açısından da depremsellik göz önünde bulundurulacak. Yaklaşık 10 milyar liralık bir bütçeye sahip yatırımdan bahsediyoruz. Devletimizin böylesine büyük bütçeli yatırımı Elbistanlı hemşerilerimiz için hayata geçirmesi ve böyle bir kaynağı sağlaması bizi mutlu ediyor. Canla başla çalışan bir hükümet ve yerel idare var. Bu anlamda tüm enerjimizi vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına harcıyoruz" dedi.