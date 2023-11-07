Elazığ Valisi Toraman, inşası süren deprem konutlarıyla ilgili incelemelerde bulundu Açıklaması

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentte, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanan konutlarla ilgili incelemelerde bulundu.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentte, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanan konutlarla ilgili incelemelerde bulundu.

İl merkezinde deprem konutları şantiye alanlarında inceleme yapan Toraman, çalışmalarda gelinen aşamaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Toraman, gazetecilere, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde, evleri ağır hasarlı depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla hızlı bir şekilde deprem konutlarının ihalelerinin gerçekleştirilerek, inşasına başlandığını belirtti.

Öte yandan hasar tespit çalışmaları da yapıldığını, itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından ağır hasarlı binaların yıkımına başlandığını ifade eden Toraman, " Elazığ'da 10 bin 679 konutumuz ağır hasarlıydı. Bugüne kadar yaklaşık 7 bin konutun yıkımını gerçekleştirdik. Kalan binaların da kısa sürede yıkımını gerçekleştireceğiz." dedi.

Vali Toraman, yapılan deprem konutları için hak sahipliği müracaatlarının alındığını ve 15 günlük itiraz sürecinin ardından bu itirazların incelendiğini dile getirerek, yürütülen çalışmalar neticesinde hak sahipliklerinin 15 Kasım itibarıyla kesinleştirileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla deprem konutlarının imalatına hızla başlandığına işaret eden Toraman, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede Elazığ merkezde 3 etapta ihaleler yapıldı. Elazığ genelinde 2023 depremi için 2 bin 457 konutun imalatı devam ediyor. Merkezde 3 şantiyede toplam 1887 konutun imalatı sürüyor. Buralardaki binalarımızın kaba inşaatı hemen hemen tamamlandı, fiziki gerçekleşmeleri yaklaşık yüzde 60'a yakın seviyelerde. Hem TOKİ hem müteahhit firmalar gayret gösteriyorlar. Yıl sonuna kadar 1887 konuttan 1174'ünü inşallah bitirmiş olacağız. Dolayısıyla vatandaşlarımıza dağıtımını gerçekleştireceğiz."

Toraman, ilçelerden Palu'da 428, Ağın'da 142 konutun yapımı için ihalelerin tamamlandığını ve inşaat işlemlerinin devam ettiğini belirterek, il genelinde yapımı süren deprem konutlarının büyük ölçüde depremin yıl dönümünde hak sahiplerine teslim edilmesi için gayret gösterildiğini vurguladı.

Şantiyeleri gezdiklerini, ekiplerin vardiyalı çalışarak, gayret gösterdiğini aktaran Toraman, bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Toraman, "İnşallah 2020 depreminde olduğu gibi 2023 depreminden sonra da hak sahibi vatandaşlarımıza depreme dayanıklı, güvenli ve sağlam konutları teslim etmiş olacağız." ifadesini kullandı.