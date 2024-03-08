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Elazığ Valiliği: Kadın girişim kooperatifine operasyon iddiaları gerçeği yansıtmıyor

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Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi himayesinde faaliyet yürüten Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifine yapılan operasyon iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Elazığ Valiliği, kadın girişim kooperatifine operasyon yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, son dönemde çeşitli sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan, Elazığ Belediyesi himayesinde faaliyet yürüten Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifine operasyon yapıldığına yönelik gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili açıklama yapma gereğinin duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüzce, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçları işlendiğine dair yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK raporu başta olmak üzere elde edilen delillere istinaden (İlgili sulh ceza hakimliğinin kararı ve Cumhuriyet savcısının talimatları ile) 3'ü kafe, 1'i tekstil, 1'i de teknoloji alanında faaliyet yürütmek üzere kurulan toplam 5 şirkete yönelik 27 Şubat'ta operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli 1 Mart'ta adli mercilere sevk edilmiş olup, 6 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Haberlerde konu edilen, Elazığ Belediyesine, Belediye Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifine operasyon yapıldığına ve belediye başkan yardımcısının ifadeye çağrıldığına yönelik bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: AA / Güncel

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