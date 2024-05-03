Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de Orman Yangınlarına Karşı Bilinçlendirme Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de vatandaşlarda orman yangınlarını önleme bilincinin geliştirilmesi amacıyla "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda bir araya gelen katılımcılar, çevreye atılan çöpleri topladı, yangına yol açabilecek çalıları budadı.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, bugün 81 il ve tüm ilçelerde gerçekleşen etkinliğin önemine değindi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle orman yangınların büyük ölçüde tehdit oluşturmaya başlandığını ifade eden Çetiner, "Bugün yanıcı maddelerin ortadan kaldırılması, atılan çöplerin temizlenmesi, kurumuş dalların ve otların alandan temizlenmesi amacıyla bu etkinliği yaptık." dedi.

???????Etkinliğe, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, kurum müdürleri, akademisyenler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.???????

Şırnak

Şırnak'ta da kampanya kapsamında Yeni Mahalle Şırnak Cizre kara yolundaki ormanlık alanda bir araya gelen katılımcılar, çevreye atılan çöp topladı, yangına yol açabilecek çalıları budadı.

Etkinlikte, Vali Cevdet Atay'a Orman İşletme İl Müdürü Reşit Tunç kampanyaya ilişkin bilgi verdi.

Programa, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Abdürrahim İvez, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Bingöl

Bingöl'de ise çöp ve atıkların ormanda neden olduğu yangınlara dikkat çekmek için Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Bingöl Şehitlik Anıtı'nın yanındaki çamlık alanda düzenlenen etkinlikte, temizlik ve ağaçlarda alt dal budaması yapıldı.

Sivil toplum kuruluşları ve 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin destek verdiği etkinlikte, çöplerin temizlenmesiyle orman yangınlarının olumsuz etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.

Öğrencilerden 11 yaşındaki Güney Umut Savuş, gazetecilere, çevrenin temizliğini ve doğallığının korunması gerektiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla birlikte ormanda çöp topladıklarını anlatan Savuş, "Etrafa cam şişeleri atmamalıyız. Doğa, hayvanlar, canlılar zarar görüyor. Bu da biyoçeşitliliğin azalmasına neden olur. Lütfen dünyamızı temiz tutalım." dedi.

Ömer Faruk Ünlü de herkesin ormanları temiz tutması gerektiğini kaydetti.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Engin Tok, Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü ve öğretmenler katıldı.