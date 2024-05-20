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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 15.28'de, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sivrice olarak belirlendi ve 4,55 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 15.28'de, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.28'de merkez üssü Sivrice olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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